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13 марта 2019, 22:54
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Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР

В рамках празднования пятилетней годовщины со Дня воссоединения Крыма с Российской Федерацией в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоится фотовыставка председателя Комиссии по имиджу и развитию туризма Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Андрея И под названием «Севастопольский шторм».

Жители и гости столицы, посетители выставки смогут увидеть уникальные фотографии, сделанные Андреем И пять лет назад – 15-16 марта 2014 года – в День проведения референдума по присоединению Крыма к России. На фотографиях автор запечатлел живые эмоции и чувства людей, улицы и достопримечательности города Севастополя.

«В 2014 году Совет Общественной палаты РС (Я) делегировал меня в город Севастополь для того, чтобы дать общественный толчок созданию побратимских отношений между Якутском и Севастополем. В течение 10 лет я снял о Севастополе свыше десяти исторических фильмов, в том числе «Трагедия 35 батареи», «Древний Хесонес», «Взрыв Шампанов», «Подземный Севастополь», «Гибель линкора Новороссийск», «Затопленное фосфорное оружие», «Оборона Севастополя», «Гибель линкора Императрица Мария». Поэтому для меня почувствовать себя сопричастным к такому масштабному событию – проведению референдума о присоединении Крыма к России – стало вдвойне приятным и волнующим событием. Ночью в гостинице я не мог заснуть, потому что с нетерпением ждал наступления нового дня – Дня проведения референдума», – рассказывает Андрей И.

В День референдума он отправился на ближайший избирательный пункт, который располагался в медицинском колледже Севастополя в Ленинском районе недалеко от гостиницы «Крым».

«Я стоял чуть поодаль ворот и наблюдал со стороны. Люди шли, шли и шли… Пожилые, молодые, взрослые, с детьми, цветами, воздушными шарами. Я видел их воодушевлённые лица, и мне казалось, что я вернулся в своё счастливое советское детство, на первомайскую демонстрацию. Выходя на улицу после голосования, люди оглядывались по сторонам. Им хотелось всему миру рассказать о той радости, которая их переполняет. Кто-то узнавал меня по телевизионным программам, некоторые подходили и фотографировались», – рассказывает Андрей Федорович.

«После радостного воссоединения Крыма с Россией, моё предложение об установлении побратимских связей между Якутском и Севастополем поддержал Айсен Сергеевич Николаев, будучи тогда еще главой столицы республики. И сейчас Якутск и Севастополь являются городами- побратимами», – отметил Андрей И.

Напомним, что 10 июля 2014 года произошло историческое событие – столица северного края город Якутск и южный город-порт Севастополь стали городами-побратимами. Тем самым, были закреплены исторические связи и многолетние дружеские отношения двух городов. В 2015 году в городе Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе одна из улиц уже много лет называется Якутская в честь 42-го Якутского пехотного полка, принимавшего участие в обороне Севастополя во время русско-турецкой войны.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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