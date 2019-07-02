Андрей Борисов: Музыкой должны заниматься все люди планеты!

1 июля в Медиацентре прошла пресс-конференция III Международного конгресса «Музыка для всех: от международных мастер-классов к международным конкурсам» и I Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка», модератором которой выступил БОРИСОВ Андрей Саввич — Государственный советник РС (Я), председатель оргкомитета.

Приняли участие:

— СИЛИНА Марина Владимировна, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

— ЯШИНА Ольга Анатольевна, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),

— БУЗЛОВ Александр Николаевич, преподаватель Московской консерватории им.П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов (Россия, Москва), номинация «Виолончель»;

— Шейла ВУДВОРД, вице-президент Всемирного общества музыкального образования. Профессор университета восточного Вашингтона (США, Вашингтон);

— АЙЗЕНШТАДТ Сергей Абрамович, профессор, доктор искусствоведения, зав.кафедрой Дальневосточного института искусств (Россия, Владивосток),

— Yasuo Imase (Ясио ИМАСЕ), профессор Музыкального университета Хейсея (Япония, Токио), номинация «Музыка для всех» (солисты, коллективное музицирование);

— Маргарет Теодора Мария ван дер ХЕЙДЕН (Нидерланды) — «Раннее музыкальное воспитание детей с рождения до 6 лет» и другие.

Андрей БОРИСОВ: «Мы претендуем, чтобы музыкой занимались все люди планеты, слушали музыку, чтобы звучала музыка, люди с малых лет изучали музыку. И когда наш первый президент Михаил НИКОЛАЕВ заявил о таком уникальном проекте, казалось, что это утопия. Но с помощью поддержки наших друзей, преподаватели и дети музыкальных школ восприняли эту идею и у нас с каждым годом все больше сторонников. Это большое, великое дело, еще раз хотел бы поблагодарить наших коллег из разных стран, России, что поддерживаете и наш проект идет своим ходом! «

Шейла ВУДВОРД:»Это великое видение доносить музыку до каждого человека в этой республике, это огромное духовное обогащение для вашей нации».

Марина СИЛИНА:» От имени Министерства культуры и духовного развития Якутии хотелось бы выразить благодарность всем гостям, учителям музыки, членам жюри. Несмотря на сезон отпусков, все откликнулись. Это показывает, что все они заинтересованы в образовании наших детей. Задача проекта это перейти к раннему музыкальному образованию детей, выявление их способностей, поднять престиж учителей музыки».

Маргарет Теодора Мария ван дер ХЕЙДЕН:»Дети до рождения слушают много музыки, даже с сердцебиением матери, они полностью погружены в музыку. Сегодня у участников мастер — класса я спросила, когда ребенок впервые начинает слышать. Как установили наши коллеги — исследователи, ребёнок впервые начинает воспринимать звуки на 22 неделе».