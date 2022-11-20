20.11.2022
08:12
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Спорт

Летающий прыгун установил двойной рекорд! 

🚀 Новый рекорд по прыжкам куобах установил летающий прыгун из Таатты Андрей Васильев — 28.05‼️

В ЦСП «Триумф» прошел республиканский турнир памяти А.А.Гаврильева. Спортсмены прыгали на 7 отметок.

Андрей Васильев за один день дважды поставил рекорды Республики Саха (Якутия) по прыжкам куобах.

Фото: видео - пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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