20.11.2022
08:12
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Спорт
Летающий прыгун установил двойной рекорд!
🚀 Новый рекорд по прыжкам куобах установил летающий прыгун из Таатты Андрей Васильев — 28.05‼️
В ЦСП «Триумф» прошел республиканский турнир памяти А.А.Гаврильева. Спортсмены прыгали на 7 отметок.
Андрей Васильев за один день дважды поставил рекорды Республики Саха (Якутия) по прыжкам куобах.
Фото: видео - пресс-службы
Источник: Спорт Якутии
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