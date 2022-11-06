06.11.2022
11:32
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Общество

Андрей Тюняев принес извинения якутскому народу

Напомним, что в соцсетях и мессенджерах разошлось видео, размещенное Андреем Тюняевым «Существуют ли якутские крысы?». После того как ролик стал резонансным, видеоролик был удален. В нем он ставил под сомнение участие якутян в спецоперации.

Вот одна выдержка из его речей:

– Есть ли реальные якуты, которые пошли на передний край, на украинскую границу, защищать нашу Родину, от которой они получают большие дотации, и у которой взяли землю для того, чтобы расселить свое китайское племя?

Якутяне, командиры подразделений и общественники начали открыто высказываться, сообщая о том, что якутяне принимают активное участие

Командир республиканского добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов рассказал о стойкости и патриотизме бойцов из Якутии и выразил свое отношение к некоему Тюняеву, автору провокационного видеоролика.
t.me/sakhagove

Андрей Тюняев под давлением общественности не только удалил ролик и принес извинения якутянам и пояснил, что его «неправильно поняли».

Между тем, якутяне требуют возбуждения дела против Тюняева (ссылки размещены ниже).

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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