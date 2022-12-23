Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО

Она сформирована по распоряжению Президента и станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

«По своей сути, эта группа — инструмент обратной связи для Президента с передовой. Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что ещё важно — инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих. Которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — пояснил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

«Все они с начала специальной военной операции глубоко погружены в повестку — и с точки зрения поддержки участников СВО, в том числе системной — государственной, и с точки зрения работы с их семьями. Не понаслышке знакомы с ситуацией — выезжают «за ленточку», общаются с бойцами, на связи с их близкими. Те же военкоры находятся в зоне СВО, можно сказать, постоянно. Своими глазами видят, в каких условиях выполняют задачи военнослужащие, как они живут, с какими трудностями, помимо непосредственно боевых действий, сталкиваются», — сказал он.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Андрей Турчак отметил, что рабочая группа будет ежемесячно представлять аналитический доклад Президенту по результатам всестороннего мониторинга.

«Основная цель нашей работы — обратить внимание на существующие проблемы и оперативно принять необходимые решения для их устранения. Проблемы объективно есть. И, с учетом масштабов СВО, их немало. Именно поэтому на площадке группы мы будем объединять усилия всех неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов, ведомств — всех, кто верит в силу русской армии, в нашу Победу и готов делать все, чтобы её приблизить», — заключил Андрей Турчак.

В состав парламентской координационной группы вошли:

Николай Журавлёв — зампредседателя Совета Федерации (заместитель руководителя рабочей группы);

Шолбан Кара-оол — зампредседателя Государственной Думы (заместитель руководителя рабочей группы);

Анна Кузнецова — зампредседателя Государственной Думы (заместитель руководителя рабочей группы);

Александр Захаренко — директор департамента Госкорпорации «Роскосмос» (секретарь руководителя рабочей группы);

Вячеслав Бочаров — первый замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации, член общественного совета при Минобороны России;

Виктор Водолацкий — первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

Валерий Востротин — лидер Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», член Общественного совета при Минобороны России;

Дмитрий Вяткин — член комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству;

Виктор Горемыкин — замминистра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации;

Олег Горшенин — начальник Национального центра управления;

Владимир Гутенев — председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле;

Михаил Звинчук — создатель военного телеграм-канала «Рыбарь»;

Александр Карелин — член комитета Совета Федерации по международным делам;

Игорь Кастюкевич — первый зампредседателя комитета Государственной Думы по молодёжной политике;

Александр Колмаков — председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

Андрей Красов — первый зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне;

Яна Лантратова — первый зампредседателя комитета Государственной Думы по просвещению;

Сергей Мартынов — первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности;

Андрей Медведев — журналист, заместитель генерального директора ВГТРК;

Ярослав Нилов — председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов;

Семён Пегов — журналист, военный корреспондент;

Евгений Поддубный — журналист, ведущий информационного канала «Россия-24» ВГТРК;

Ирина Рукавишникова — первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству государственному строительству;

Дмитрий Саблин — зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне;

Шамсаил Саралиев — первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам;

Инна Святенко — председатель комитета Совета Федерации по социальной политике;

Александр Сладков — журналист, специальный корреспондент ВГТРК, член Общественного совета при Минобороны России;

Казбек Тайсаев — первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

Антон Ткачёв — член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Дмитрий Хубезов — председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья.