Андрей Турчак и Сахамин Афанасьев прокомментировали послание
На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания президента, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.
«Финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», — отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального.
«Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучены президентом», — заключил он.
В Якутии на сегодня предприняты конкретные шаги в русле федеральной политики в сфере социальной поддержки молодых и многодетных семей.
Первый заместитель секретаря РО партии «Единая Россия» Сахамин Афанасьев после оглашения послания отметил:
«Члены партии «Единая Россия» работают во всех ответственных сферах правительства Якутии – социальной, экономической, здравоохранении, образовании. Все цели и задачи, которые обозначил Владимир Путин, будут реализовываться посредством участия наших партийцев. Секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» – Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время послания находился в зале, где выступал Владимир Владимирович. По приезду поставит перед нами более четкие и конкретные задачи».
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