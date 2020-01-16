Андрей Турчак и Сахамин Афанасьев прокомментировали послание

На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания президента, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе. Об этом сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак.

«Финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», — отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального.

«Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучены президентом», — заключил он.

В Якутии на сегодня предприняты конкретные шаги в русле федеральной политики в сфере социальной поддержки молодых и многодетных семей.

Первый заместитель секретаря РО партии «Единая Россия» Сахамин Афанасьев после оглашения послания отметил: