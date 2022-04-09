09.04.2022
11:03
89
Якутия
Андрей Тарасенко встретился с послом Северной Кореи
Премьер Якутии Андрей Тарасенко продолжает проводить встречи на высшем уровне. В своем телеграм-канале @tarasenko_av #якутия он сообщил:
В Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ господином Син Хон Чхолем рассмотрели возможные направления сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта. Ранее северокорейские спортсмены принимали участие в спортивных играх «Дети Азии» в Якутске. Мы предложили рассмотреть участие северокорейских спортсменов в грядущих «Детях Азии». У нас работает Постоянное Представительство РС (Я) по ДФО, договорились о продолжении взаимодействия с Генеральным консульством КНДР во Владивостоке.
Фото: @tarasenko_av #якутия
Источник: @tarasenko_av #якутия
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