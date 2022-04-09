Андрей Тарасенко встретился с послом Северной Кореи

Премьер Якутии Андрей Тарасенко продолжает проводить встречи на высшем уровне. В своем телеграм-канале @tarasenko_av #якутия он сообщил:

В Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР в РФ господином Син Хон Чхолем рассмотрели возможные направления сотрудничества в сфере образования, культуры и спорта. Ранее северокорейские спортсмены принимали участие в спортивных играх «Дети Азии» в Якутске. Мы предложили рассмотреть участие северокорейских спортсменов в грядущих «Детях Азии». У нас работает Постоянное Представительство РС (Я) по ДФО, договорились о продолжении взаимодействия с Генеральным консульством КНДР во Владивостоке.