Андрей Тарасенко в радиоэфире «Диалог с властью»

В пятницу, 24 декабря, в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко.

Премьер Якутии расскажет об основных итогах социально-экономического развития республики в 2021 году и планах на 2022 год. Андрей Тарасенко также прокомментирует задачи, поставленные перед правительством в ежегодном Послании Главы региона Айсена Николаева.

Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Во время эфира можно не только задать все интересующие вопросы, но и высказать идеи и предложения по развитию республики. Предложения, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.