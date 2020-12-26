26.12.2020
15:25
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Якутия

Андрей Тарасенко в Чурапчинском улусе

В ходе рабочей поездки в Чурапчинский улус председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко посетил многодетную семью Марии и Михаила Степановых и поздравил с наступающими праздниками. Ранее семье Степановых были вручене ключи от новой квартиры в каменном благоустроенном многоквартирном доме, введенном по программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Михаил Степанов высказал благодарность от имени семьи и отметил, что решение вопроса по переселению граждан стоит на особом внимании администрации улуса.  Михаил работает консультант-менеджером в магазине запчастей «Автолайк», а Мария — младшим воспитателем в МБДОУ ЦРР детский сад «Мичил». Главной их ценностью и достоянием являются пятеро детей.  Родители с большой ответственностью относятся к их воспитанию, заботятся об духовном, нравственном и физическом развитии.  Дети не раз побеждали на различных конкурсах. Семья Степановых имеет личное подсобное хозяйство, содержит лошадей. В текущем году Степановы приняли участие в улусной программе «Семейная экономика»: посадили картофель на специально отведенных участках,  и собрали хороший урожай.  

Напомним, в Чурапчинском улусе работа по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда, а также «Ветхое жилье» ведется с 2013 года. Ее цель – обеспечить население улуса качественным жильем, не представляющим угрозы для жизни и здоровья человека. 

 

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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