Андрей Тарасенко: Судьба моей семьи связана с Якутией

Поводов для встречи с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Владимировичем Тарасенко было достаточно. Это и 100-летие со дня образования ЯАССР, и двухлетие с момента начала его работы в республике, да и накануне большого визита федеральных чиновников в Якутию хотелось подвести какие-то итоги.

Но не только – каждый, кто хоть немного следит за жизнью республики, видит, что председатель правительства республики работает и работает много, часто ездит по улусам. Бывает, получает порцию критики. Но любое дело без этого не обходится. А результаты есть.

Чуть позже встречи с Андреем Владимировичем я посетила Усть-Янский улус, поселок Усть-Куйгу, так жители там очень рады строительству нового торгово-логистического центра. Они рады тому, что северный завоз идет по новому, что начала использоваться авиация для доставки продуктов в самые отдаленные поселки, что цены немного, но снизились. А решение о создании торгово-логистических центров в арктических улусах республики – это не что-то мифическое далекое и глобальное, это конкретно сделано для людей, для улучшения их повседневной жизни, которая в Арктике очень непростая. Это то, что можно, как говорится, потрогать руками. И люди очень благодарны.

…А буквально накануне интервью я впервые случайно встретила Андрея Владимировича Тарасенко на улице и от удивления такого совпадения только и сказала: «Здравствуйте». А про себя подумала: «Это знак».

– Андрей Владимирович, добрый день.

– Добрый день.

– Я вас впервые встретила на улице недавно, поздоровалась.

– Да, что-то было такое.

– Я про себя подумала, что это знак, а вы верите в знаки?

– Не могу сказать, не увлекаюсь такими вещами.

– Хорошо, а то, что вы приедете в Якутию и будете здесь работать – могли ли вы предположить такое?

– Нет, вообще не ожидал. Хотя судьба моей семьи так или иначе уже была связана с Якутией. Отец моей супруги всю жизнь проработал в Якутии строительной отрасли. Сама она была здесь маленькая, а потом росла, воспитывалась в Чечне, в Грозном, ее мама была ректором ВУЗа там. А отец трудился в республике. Так что можно сказать, судьба (улыбается, – авт).

– А до начала работы в Якутии, вы у нас бывали?

– Да, бывал и не раз – Якутск, Тикси. Я руководил предприятием «Росморпорт», мы работали на территории республики — по Северному морскому пути ледокольные суда заходили в Тикси. Обеспечивали сложный проход среди островов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Это довольно опасно, потому что там идет сильное сжатие судов льдами. Один раз у меня корабли проходили в декабре—январе, везли трубы для строительства причалов в Певеке, атомной электростанции и попали в ледовую ловушку. В итоге суда простояли неделю, пока мы их вызволяли.

Когда работал в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, в Якутске мы открыли филиал «Сибирского государственного университета водного транспорта» – Якутский институт водного транспорта. Здание бывшего речного училища было перестроено, расширено и у ребят появилась возможность получать высшее образование, связанное с речной отраслью.

Так что Якутия еще до начала работы была знакома мне. Суровая земля, непростая.

– Какие задачи поставил перед вами глава республики Айсен Николаев, когда вы начинали работать?

– Айсен Сергеевич поставил главную задачу – развитие республики. По всем направлениям – начиная с промышленности, заканчивая сельским хозяйством. Я часто езжу по республике, осталось только шесть улусов, где я не бывал, и в некоторых местах, к сожалению, положение не самое лучшее. Но если сравнивать, например, с Приморьем, где я жил и работал, то села в Якутии более благоустроены. Это, конечно, плюс.

К сожалению, бывает так, что подрядчик бросает строительство, на которые потрачены бюджетные средства, а объект не введен в эксплуатацию. Мы подключаемся и решаем такие ситуации.

Ещё cчитаю, что нам надо возродить в республике кожевенное дело. У нас на неплохом уровне находится разведение лошадей, крупного рогатого скота, а шкура практически в ход не идет. Я знакомился с производителями изделий из кожи в Башкирии, Татарстане. Из них делаются хорошие кожаные изделия в самих регионах, также сырье идет на продажу за рубеж. Нам есть куда расти и развиваться.

В Якутии нужно создать завод по переработке кожи. Я такую задачу поставил, сейчас идет детальная проработка проекта. Нужно продумать все этапы – начиная от убоя, заканчивая сдачей сырья в производство. К нам приедут специалисты из Турции, они готовы поставить хорошие станки. А по части дизайна изделий у нас нет сложностей. Я езжу по районам Якутии, смотрю работы наших мастеров, которые работают по выделке – это очень красивые, уникальные изделия.

Одним словом, поездки по республике очень полезны, важны, они дают более реальную картину, чем ту, которую можно получить, только лишь изучив документы.

– С самого начала своей работы на посту Председателя Правительства Якутии вы сказали, что газификации республики, развитию газовой отрасли будете уделять особенное внимание. Какие есть подвижки в этом направлении?

– В Республике Саха (Якутия) действительно идет мощная добыча природных ресурсов – это и газ, и нефть, и уголь, и так далее. Однако многие из месторождений не разрабатываются, хотя крупные компании имеют лицензии на это.

Приведу пример с одной крупной компанией, которая имеет лицензию на разработку железорудных месторождений в Якутии уже много лет, но работу не вела. Мы начали переговоры с китайскими инвесторами, готовыми заниматься этим проектом. Однако российская компания не захотела расстаться с лицензией. И получилось так, что тем самым мы сподвигли компанию к реальным действиям на месторождении. Уже сегодня они произвели вскрышу месторождения, закупают оборудование, ставят цеха. И другие компании тоже начали работу по тем железорудным проектам, которые у них есть на территории Якутии. Таким образом, переговоры с китайцами нам помогли заставить работать те компании, которые уже имели лицензии для работы на железорудных месторождениях в Якутии.

Теперь по газу. Один из крупнейших проектов по газу, который мы планируем реализовать, основывается на базе Отраднинского газоконденсатного месторождения. Мы провели переговоры с серьезными китайскими партнёрами. Суть проекта сводится к тому, что китайская сторона обеспечивает нас турбинами, строительством сетей по технологии HVDC в 1200 километров. Такие же проекты реализованы Китаем в Аргентине, Бразилии. Наша задача – найти инвесторов, готовых вложиться в проект, далее заниматься строительством, а затем — выработкой электроэнергии и поставкой ее в Китай. Таким путем мы получим дополнительные рабочие места и плюс – избыток электроэнергии, которая нам позволит продолжить усилить обеспечение электроэнергией районов Якутии.

Для нас этот проект выгоден по многим позициям. Во-первых, мы продаем не только газ, но и электроэнергию, во-вторых, на строительстве будут задействованы наши, республиканские подрядчики, как, например, механический завод «Восход», в-третьих, для якутян будут созданы рабочие места. Работа ведётся, инвесторы определены.

Таким образом, я хочу сказать, что мы движемся по пути не просто добычи ресурсов и их продажи, а по пути создания высокорентабельных производств с созданием рабочих мест для якутян. Не раз повторял и скажу еще раз – мы должны делать все, чтобы зарабатывать здесь, в республике, и чтобы все заработанное оставалось у нас же.

– Вы уделяете особое внимание развитию сельского хозяйства. Как-то даже отметили, что Якутия по сравнению с другими субъектами федерации сумела сохранить село, быт и уклад сельских жителей, что очень хорошо. Как идет работа в этом направлении?

– Да, мы ведем целенаправленную работу по развитию сельского хозяйства. Как показали события последних месяцев, продовольственная безопасность должна быть задачей номер один не только для всего государства, но и для регионов. Республика Саха (Якутия) – отдаленный регион, который требует особого подхода по обеспечению необходимыми продуктами и товарами. Поэтому в первую очередь мы должны стремиться к самообеспечению.

Активизирована работа по созданию скороспелой отрасли животноводства. Если поначалу люди не очень стремились разводить гусей, уток, то теперь увлеклись, им это интересно. Например, был недавно в Вилюйске, там семьи создают агростартапы, делают инкубаторы, работа кипит.

Система субсидирования, которая была запущена в экспериментальном порядке в этом году, требует корректировки. С учетом опыта работы этого года мы сделаем выводы и примем решение.

Сейчас вплотную работаем над проектом создания комбикормового завода, уже в октябре этого года начинаем проектирование и заходим в экспертизу. На следующий год планируем начать строительство. При комбикормовом заводе мы хотим также поставить мельницу для муки. Сегодня где-то 200 тонн муки мы везем из Новосибирска. А если мы будем возить зерно хорошего качества из Амурской области и перерабатывать его в республике, то получим существенную выгоду, значительно снизим цену муки за килограмм.

Работаем по части создания рыборазводных заводов. Мы получили добро на строительство одного федерального рыборазводного завода, сами строим один, еще один будем проектировать на Колыме. Это очень важная работа – генофонд своей рыбы нужно сохранять.

Конечно, нужно продолжать работу по восстановлению сельхозугодий, воссоздавать семенную заготовительную работу, чтобы прекратить закуп семян из других регионов.

Эти решения приведут к совершенно другим показателям в сельском хозяйстве республики. Нам надо идти по пути качественных сдвигов в сельском хозяйстве, а не количественных.

– Если отвлечься от решения сегодняшних проблем, то каким вам видится потенциал развития Якутии? На что можно было бы сделать упор?

– Будущее развитие Республики Саха (Якутия) мы связываем в первую очередь с развитием транспортной инфраструктуры.

Это развитие Северного морского пути – необходимо как можно активнее использовать возможности этой транспортной линии. В этой связи хочу сказать, что в будущем году арктические улусы будут подключены к оптоволокну – мы договорились с предприятием «Морсвязьспутник», которое сейчас ведет работы. То есть оптоволокно пройдет и наземным путем, и со стороны моря.

Одним из перспективных проектов, которые, на мой взгляд, нужно реализовать на территории республики – это строительство глубоководного порта в районе села Найба в Булунском улусе. В арктических районах Якутии примерно такая же ситуация, как и на юге республики с железорудными месторождениями. То есть лицензиями на добычу полезных ископаемых владеют разные компании, однако практическую деятельность они там не ведут. На вопрос почему, они отвечают, что нет логистических условий, в частности – нет порта, с помощью которого можно было бы вывозить добытые полезные ископаемые.

Создание глубоководного порта сразу же даст толчок развитию арктических районов Якутии. В том числе, конечно, и строительство атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга поспособствует этому процессу. Но строительство глубоководного порта в Найбе откроет перед нами совершенно новые перспективы. Если уж заглянуть совсем далеко в будущее, то в случае освоения технологии производства водорода, производства его в республике, то можно будет вывозить его, или СПГ.

Но даже не это главное – а то, что строительство порта в Найбе позволит нам завозить топливо, продукты, товары первой необходимости намного дешевле, чем тем же поездом.

Мы защитили декларацию, то есть можем приступать к проектированию порта в Найбе, который станет частью проекта «Международный порт «Тикси». Статус международного порта «Тикси» мы получили совсем недавно. Теперь территория порта будет расширена и в ее пределах мы сможем начать строительство глубоководного порта.

Хороший проект сегодня реализует компания «Эльгауголь» — строительство Тихоокеанской железной дороги из Якутии к берегу Охотского моря для вывоза угля.

Иными словами первая проблема, с которой нам надо справиться – это преодоление отсталости транспортной инфраструктуры. Нужен мост через реку Лена, нужно строительство республиканских и федеральных автодорог, развитие авиации.

– И строительство железной дороги от Нижнего Бестяха на Магадан?

– Разумеется. Некоторые заявления о том, что это неприоритетная дорога – это лишь чьи-то личные заявления. Сказать может каждый. Но надо же понимать, что на территории, по которой должна пойти эта железная дорога, живут люди. Она нужна им со всех сторон. И это не говоря уже о развитии территорий, освоении новых месторождений. Поэтому работу в этом направлении мы ведем и будем вести.

– Особое внимание правительством республики уделяется развитию северного завоза. Какие нововведения будут использоваться при организации северного завоза в Якутии?

– Работа по созданию более эффективной организации северного завоза идет, мы перестраиваем логистику, развиваемся.

Есть вопросы по малой авиации – до недавнего времени мы вообще не могли возить грузы с ее помощью, но своей настойчивостью добились решения этого вопроса.

По поручению главы республики Айсена Николаева мы создаем систему торгово-логистических центров в арктических улусах – она начала работать, процесс предстоит развивать дальше. Так как должны быть доведены до ума склады, должна быть усовершенствована система доставки предприятием «Якутопторг».

Мы ищем пути закупа более дешевой и качественной продукции, в том числе и за рубежом – в странах СНГ. В первую очередь, конечно, закупаем сельхозпродукцию у своих производителей, недостающее – приобретаем в других местах. Люди должны постоянно иметь возможность купить свежую сельхозпродукцию, вот мы и ищем разные способы обеспечения ею.

Большие надежды возлагаем на проект федерального закона о северном завозе, который сейчас разрабатывается. Уверен, что он поможет навести порядок. Потому что как сейчас происходит? Республика должна успеть завести уголь для арктических улусов. Угольные компании стараются сравнить стоимость угля на внутреннем рынке для нужд республики с ценами на экспорт в другие страны. Мы – регион, в котором идет добыча угля и который в то же время нуждается в топливе. Такая же проблема была с нефтепродуктами, когда цены взлетели вверх, и мы не могли их приобрести, так как покупал Запад по очень дорогой цене. И всем также предлагали покупать их по такой стоимости. В ситуацию вмешался президент страны Владимир Путин и она разрешилась.

Я считаю, должно быть специальное квотирование для регионов по продаже топлива определённых объёмов на нужды региона. Поэтому мы надеемся, что в законе о северном завозе такие ситуации будут урегулированы.

– А как вы считаете, в целом как у республики выстроены взаимоотношения с недропользователями?

– Они выстраиваются постепенно. Мы ввели практику подписания договоров о социально-экономическом развитии между компаниями и республикой. Это важно: люди должны чувствовать себя нужными, как и предприятия нужными людям, якутянам. Этот процесс должен быть взаимным. Хочу сказать, что процесс идет достаточно успешно.

– Проблемный вопрос: почему все-таки буксует строительство Жатайской судоверфи?

– Проект непростой, тяжелый. Сегодня республика владеет небольшим количеством акций этого предприятия и, соответственно, не может повлиять на решения по строительству. Это значительно осложняет процесс. Если бы мы не вмешивались, не требовали ускорить строительство, было бы и того хуже. Поэтому мы провели работу по передаче 100 процентов акций «Жатайской судоверфи» республике. Так мы сможем эффективнее воздействовать на процесс строительства. Ведём работу с Росимуществом.

– Период вашей работы в Якутии совпал со сложными событиями – пандемия, военная операция, природные катаклизмы. Как вы справляетесь?

– Сложности есть всегда, но я думаю, у нас хорошая команда, поэтому мы их эффективно преодолеваем. Глава республики Айсен Николаев строит работу конструктивно, реагирует быстро, видит наперед. Это такая хорошая стыковка, когда есть общее понимание решения проблем, вот тогда быстро все идет. Например, мы в пандемию к концу года пришли с хорошим запасом средств в бюджете, впервые прошли отметку в 300 млрд рублей. Я считаю, что это результат сплоченной работы.

Сейчас будет сложнее, так как многим предприятиям в связи с ситуацией приходится перестраиваться, искать новые логистические цепочки, способы закупа товаров и оборудования, их доставки. Возникают сложности с доходной частью предприятий, у них появляются новые расходы. Есть много вопросов к работе государственных предприятий, к качеству управления.

Есть и позитивные достижения. Одним из удачных решений по развитию экономики республики я считаю создание аукционного дома под эгидой «Алмазэргиэнбанка». Что это за площадка? Она позволяет прямо на месте, в республике, продавать производимую у нас продукцию. Этот инструмент позволяет не просто проводить публичные торги товаров и сырья местных производителей, но и оставлять у себя средства, которые зарабатываются на этой площадке. Мы можем увидеть всех покупателей, все будет прозрачно. Первые торги уже состоялись.

Кроме того, мы получили добро на создание в Якутии Таможенной зоны. Уже идет работа, готовится пакет документов. Для чего она нужна? Чтобы облегчить работу будущей Жатайской судоверфи по закупке оборудования и продаже будущей продукции без таможенных пошлин. Сейчас мы проводим работу, чтобы наши огранщики и ювелиры также смогли пользоваться возможностями Таможенной зоны. Это большое дело.

Так что, я думаю, мы справимся со всеми сложностями, надо просто работать.

– Бывает, вас критикуют, как вы относитесь к этому? Из-за работы паромов, например?

– Паромов через реку Лена ходит достаточное количество, больше просто не может быть исходя из техники безопасности. Скопление машин чаще всего происходят в час пик или по пятницам перед выходными днями. Это вполне объяснимо. Наоборот, я считаю, движение на реке стало упорядочено – появилась единая система оплаты, установлены камеры.

А если говорить в целом, то к критике отношусь нормально. Если толковые замечания, то принимаю во внимание, стараюсь исправить. Здоровая критика даже полезна.

– Вы уже два года работаете в республике. Если посмотреть в целом, то вы довольны результатами?

– Можно было бы еще быстрее реализовывать запланированное. Долго раскачиваемся, обсуждаем, собираем мнения, думаем. На мой взгляд, оперативнее можно строить работу. Будем стараться выполнять эту задачу.

На этом наше интервью с Председателем правительства Якутии Андреем Тарасенко можно было бы считать оконченным. И вдруг Андрей Владимирович сказал: