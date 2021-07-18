Андрей Тарасенко поздравляет с праздником

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники алмазодобывающей промышленности – отрасли, которая считается одной из ключевых для Якутии и настоящей визитной карточкой нашей республики.

В прошлом году, преодолев все вызовы пандемии и колебания в экономике, наши алмазодобытчики не просто восстановили, а нарастили объёмы добычи. В 2020 году компания «АЛРОСА», крупнейшее системообразующее предприятие республики и мировой лидер по добыче алмазов, добыла 30 млн карат алмазов. В условиях тяжелейшего кризиса – это настоящая победа, и к этой победе причастен каждый сотрудник компании!

Дорогие работники отрасли, уважаемые ветераны! От имени руководства республики и от себя лично поздравляю вас с праздником! Вы все вносите большой личный вклад в процветание нашей республики, благополучие её жителей и развитие алмазодобывающей промышленности всей страны!

Примите искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, мира и добра! Успехов и удачи во всех ваших начинаниях!

Председатель правительства

Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко