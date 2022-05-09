09.05.2022
09:18
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Праздники

Андрей Тарасенко поздравляет с Днём Победы

Андрей Тарасенко поздравил жителей республики с Днём Победы и подчеркнул, что долг каждого – хранить память о людях, которые внесли свой вклад в Победу и их бессмертном подвиге.

«Мы встречаем этот день с радостью и гордостью, глубоким осознанием его значимости для каждого из нас. И в наших силах сохранить и укрепить для будущих поколений память о каждом воине, о каждом труженике тыла», – написал премьер в телеграм-канале. 

Премьер Якутии пожелал жителям республики здоровья, счастья благополучия, мира и добра и особые слова благодарности выразил ветеранам. «В этот светлый день желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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