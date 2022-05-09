Андрей Тарасенко поздравляет с Днём Победы

Андрей Тарасенко поздравил жителей республики с Днём Победы и подчеркнул, что долг каждого – хранить память о людях, которые внесли свой вклад в Победу и их бессмертном подвиге.

«Мы встречаем этот день с радостью и гордостью, глубоким осознанием его значимости для каждого из нас. И в наших силах сохранить и укрепить для будущих поколений память о каждом воине, о каждом труженике тыла», – написал премьер в телеграм-канале.

Премьер Якутии пожелал жителям республики здоровья, счастья благополучия, мира и добра и особые слова благодарности выразил ветеранам. «В этот светлый день желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!