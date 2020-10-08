Андрей Тарасенко поздравляет с 95-летием авиации Якутии

Уважаемые работники авиации Республики Саха (Якутия)!

От имени Правительства Республики Саха (Якутия) и от себя лично искренне поздравляю вас с 95-летним юбилеем гражданской авиации Якутии!

Для большей части республики авиационный транспорт является безальтернативным видом транспорта, на котором обеспечивается круглогодичная перевозка пассажиров и грузов.

В прошлом году республиканскими авиакомпаниями перевезено свыше миллиона пассажиров. Сегодня, даже несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, нашим компаниям по-прежнему удаётся отстаивать свои позиции. Продолжается строительство и реконструкция взлётно-посадочных полос, современных аэровокзальных комплексов, завершается строительство Якутского укрупнённого Центра управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения.

Продолжается работа по обновлению воздушного флота, введены в эксплуатацию самолёты SSJ-100, Boeing 737-700, Bombardier Dash 8 Q300, новые вертолёты Ми-8 МТВ с медицинским модулем.

Немаловажным направлением является подготовка кадров. В частности, в нашем авиационном техническом училище гражданской авиации продолжают обучение студенты по специальности коммерческий пилот гражданской авиации.

Дорогие друзья! Уверен, что ваше добросовестное отношение к работе, сплочённость и профессионализм помогут преодолеть любые вызовы и реализовать самые смелые проекты на благо родной республики и страны в целом.

Слова особой благодарности и признательности – уважаемым ветеранам, которые посвятили свою жизнь становлению и развитию отрасли и передают богатый профессиональный опыт молодому поколению.

Желаю всем, кто управляет летательными аппаратами в воздухе, обеспечивает бесперебойную работу и организацию полётов, крепкого здоровья и благополучия! Мирного неба, новых высот, удачи во всех ваших начинаниях!

И.о. Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

А.В. Тарасенко