Андрей Тарасенко поздравил спасателей с профессиональным праздником

27 декабря в России отмечается День спасателя.

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко выразил благодарность сотрудникам спасательных служб республики и отметил, что спасатели ежедневно действуют в самых трудных ситуациях, проявляют профессионализм и отвагу, демонстрируют верность своему долгу.

«Спасатели всегда на передовой и готовы первыми прийти на помощь тем, кто попал в беду. Вы неоднократно доказывали своё высокое мастерство и эффективность в экстремальных ситуациях. Вы работали среди завалов строений, искореженных транспортных средств, боролись с последствиями паводков, спасали от огня населённые пункты», – сказал премьер.

Как отметил в своём послании депутатам Ил Тумэн Глава Якутии Айсен Николаев, только в этом году во время лесных пожаров вместе с республиканскими лесопожарными формированиями, служащими МЧС трудились пожарные из других регионов, военные Российской Армии, мобилизованные местные жители и добровольцы – более 26 тысяч человек.

Премьер выразил особую признательность ветеранам за преданность профессии. «Своей готовностью к выполнению служебного долга вы завоевали глубокое уважение и заслуженный авторитет. Сегодня вы передаете свой опыт молодому поколению», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

«От имени правительства республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Его вы отмечаете в преддверии новогодних праздников. И эти дни являются для вас одними из самых ответственных, ведь служба не знает выходных. Желаю вам дальнейших успехов в служении Родине, крепкого здоровья, благополучия, понимания и поддержки близких», – обратился к спасателям премьер.