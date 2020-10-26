Андрей Тарасенко посетил Якутскую ГРЭС-2

Сегодня, 23 октября, и. о. председателя правительства РС(Я) Андрей Тарасенко с рабочим визитом посетил Якутскую ГРЭС-2. Совместно с генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Алексеем Стручковым он провел совещание с руководителями отраслевыми министерств и ведомств в режиме ВКС, на котором были обсуждены приоритетные вопросы развития энергетики республики.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам тарифного регулирования, консолидации объектов электроэнергетики государственной собственности в ПАО «Якутскэнерго», строительства приоритетных электросетевых объектов в зоне действия энергокомпании. Андрей Тарасенко отметил, что все озвученные вопросы находятся на контроле правительства республики.

В ходе рабочего визита председатель правительства ознакомился с деятельностью ключевого генерирующего предприятия Центральной Якутии, снабжающего тепловой энергией столицу республики, а электричеством центральную группу районов и Объединенную энергосистему Востока благодаря перетокам. Он побывал в основных производственных цехах: здании электротехнических устройств, на блочном и центральном щитах управления, в машинном зале.