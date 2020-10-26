26.10.2020
17:15
78

Экономика

Андрей Тарасенко посетил Якутскую ГРЭС-2

Сегодня, 23 октября, и. о. председателя правительства РС(Я) Андрей Тарасенко с рабочим визитом посетил Якутскую ГРЭС-2. Совместно с генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Алексеем Стручковым он провел совещание с руководителями отраслевыми министерств и ведомств в режиме ВКС, на котором были обсуждены приоритетные вопросы развития энергетики республики. 

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам тарифного регулирования, консолидации объектов электроэнергетики государственной собственности в ПАО «Якутскэнерго», строительства приоритетных электросетевых объектов в зоне действия энергокомпании. Андрей Тарасенко отметил, что все озвученные вопросы находятся на контроле правительства республики. 

В ходе рабочего визита председатель правительства ознакомился с деятельностью ключевого генерирующего предприятия Центральной Якутии, снабжающего тепловой энергией столицу республики, а электричеством центральную группу районов и Объединенную энергосистему Востока благодаря перетокам. Он побывал в основных производственных цехах: здании электротехнических устройств, на блочном и центральном щитах управления, в машинном зале. 

Фото: Пресс-служба ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх