Андрей Тарасенко посетил НВК «Саха»

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко провёл выездное совещание по вопросу развития сети регионального телерадиовещания. Премьер республики ознакомился с деятельностью национальной вещательной компании «Саха», посетил помещения аппаратно-студийного комплекса и встретился с сотрудниками компании.

Генеральный директор компании Олег Марков рассказал о работе по усилению присутствия в цифровом пространстве. В настоящее время компания организует самостоятельное вещание на таких каналах, как «НВК «Саха», «Якутия 24» и «Мамонт». Все три канала транслируются в спутниковом телевидении, активно используются платформы интернет телевидения, работает собственное мобильное приложение.

Как отметил Олег Марков, рейтинги и просмотры телеканала растут, а в некоторые часы берут верх над федеральными телеканалами.

Андрей Тарасенко отметил роль местного телевидения и радио в сохранении культуры, истории и национальных языков Якутии. По словам премьера, цифровизация должна дать импульс для расширения вещания за пределами Якутии и, таким образом, продвижения республики в других регионах и за рубежом.

Председатель правительства подчеркнул, что национальная вещательная компания будет активно развиваться, и руководство республики намерено поддерживать региональные СМИ.

В рамках встречи также состоялось торжественное вручение знака отличия «Гражданская доблесть» и правительственных грамот отличившимся сотрудникам.

В Республике Саха (Якутия) действует государственная программа «Развитие информационного общества на 2020-2024 годы», утверждённая Главой республики Айсеном Николаевым в 2019 году. Главная задача программы – повышение качества жизни жителей Якутии через повышение доступности информационных ресурсов, поддержку региональных средств массовой информации и современных инфокоммуникационных технологий.