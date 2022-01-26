Андрей Тарасенко оценил производственные объекты «Сахатранснефтегаз»

В рамках выездных совещаний Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко ознакомился с работой Управления добычи и транспорта газа АО «Сахатранснефтегаз» в поселке Кысыл-Сыр.

В ходе встреч с Председателем Правительства РС(Я) обсудили, в частности, вопросы предстоящего завершения строительства объекта «Магистральный газопровод «Кысыл-Сыр – 84 км».

Как сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, на текущий момент проектно-сметная документация по 1-2 этапу проекта разработана и находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Первые два этапа включают строительство 43,5 километров магистрального газопровода. Говоря о важности строительства этого объекта, он отметил, что завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода и его ввод в эксплуатацию не только повысит надежность газоснабжения и увеличит пропускную способность, но и решит проблему обеспечения энергетической безопасности Центральной части Республики Саха (Якутия) и города Якутска.

Помимо этого, Председатель Правительства РС(Я) ознакомился с работой производственных объектов АО «Сахатранснефтегаз». Также в рамках рабочего выезда в Вилюйский улус, Андрей Тарасенко рассмотрел перспективу развития Среднетюнгского газоконденсатного месторождения, обсудил строительство магистрального газопровода «Среднетюнгское ГКМ – Тамалакан» и газификацию производственной площадки Накынского рудного поля.