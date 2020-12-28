Андрей Тарасенко очень доволен

Правительство Якутии поддержит проведение в селе Чурапча турнира по вольной борьбе в честь великого тренера Д.П.Коркина. Об этом заявил премьер республики Андрей ТАРАСЕНКО в ходе рабочего поездки в Чурапчинский улус.

«Очень доволен увиденным в Чурапчинском улусе. Лично убедился в величии тренера Дмитрия Петровича Коркина. Мы поддержим проведение турнира в честь Д.П.Коркина в Чурапче и пригласим известных борцов. Например, давно желает приехать в Якутию олимпийский чемпион Александр Карелин. Мы с ним хорошо знакомы. Он рассказывал, что гордится тем, что Дмитрий Коркин, пройдя сложный тренерский путь с различными трудностями, стал достойным бойцом, победителем, достигшим определенных высот в своем тренерском профессионализме. Совместными усилиями постараемся на высоком уровне провести турнир по вольной борьбе в Чурапче», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

В ходе визита он побывал в музее имени Д.П.Коркина, Чурапчинской республиканской детской спортивной школе-интернате имени Д.П.Коркина и возложил цветы к бюсту известного тренера.

Кроме спортивных достижений улуса, глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН ознакомил Андрея Тарасенко с планами по развитию улуса, новыми социальными объектами. С председателем правительства Якутии обсужден ряд вопросов улуса — дальнейшего развития Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, проведения юбилейных мероприятий Диринской средней школы аграрного профиля, проблемы сохранения и развития якутского языка, увековечения памяти пяти писателей улуса. Глава улуса предложил создать в селе Болтоно комплекс по развитию якутского языка. Также подробно стороны обсудили новый проект — Агентство по развитию сельского хозяйства.

Рабочая группа также посетила выставку, посвященную образованию в улусе, которая развернута в многофункциональном спортивном комплексе имени Александра Федотова. В рамках деловой программы премьер-министр принял участие в церемонии открытия нового ИТ-центра.

«Благодаря поддержке Ил Дархана, активной работе Технопарка «Якутия» и Министерства инноваций республики, мы открываем долгожданный ИТ-центр в Чурапче. От имени всех жителей Чурапчинского района выражаю благодарность руководству республики за такой прекрасный подарок», — сказал на открытии глава улуса.

На базе ИТ-центра будут созданы условия для работы специалистов, занятых в сфере информационных технологий, а также планируются мероприятия по повышению компьютерной грамотности населения, оказанию профориентационной поддержки школьников и молодежи.

В мероприятиях приняли участие заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей МЕСТНИКОВ, глава улуса Андрей Ноговицын, председатель Совета народных депутатов улуса Афанасий ЗАХАРОВ, народные депутаты республики Павел ПИНИГИН, Михаил ГУЛЯЕВ, директор школы-интерната Николай ГУЛЯЕВ и другие.