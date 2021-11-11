Андрей Тарасенко обсудил перспективы развития УМЦ «Авангард»

Сегодня, 11 ноября, на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко рассмотрены вопросы развития учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

На встрече главы Якутии Айсена Николаева с командующим войсками Восточного военного округа, генерал-полковником Геннадием Жидко 18 мая текущего года были обозначены основные мероприятия по развитию учебно-методического центра молодежи «Авангард», созданного на базе Якутской кадетской школы-интерната. В частности, речь шла о материально-техническом оснащении центра.

«Воспитание патриотизма должно быть не только на словах, но и на деле. Военно-патриотическое воспитание – это одно из основ воспитания патриотизма и гражданственности. Такая традиция в республике всегда была и сохраняется», — отметил Айсен Николаев.

В настоящее время для создания УМЦ «Авангард» правительством республики, министерством образования и науки региона ведется работа с командованием Восточного военного округа, минобороны России, органами военного управления по передаче военной техники.

Продолжится работа по укреплению материально-технической базы палаточного городка «Бастион». Планируется благоустроить место экспонирования полученной военной техники Аллеи Памяти «Патриот», сделать военно-исторический комплекс «Деревня партизан», многофункциональную полосу препятствий и скалодром. При реализации проекта УМЦ «Авангард» намечается охватить занятиями не только курсантов кадетской школы, но и учеников других школ республики.

На совещании также была рассмотрена концепция строительства нового комплекса кадетской школы, которая в себя включает новое здание с интернатом, строевой плац, спортивный сектор, площадку ГТО. При возведении нового корпуса будут учтены потребности учебно-методического центра «Авангард» в специализированных классах.