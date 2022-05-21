21.05.2022
13:14
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Якутия

Андрей Тарасенко и Михаил Николаев в Хангаласском районе

Премьер Якутии Андрей Тарасенко сообщил в своем телеграм-канале:
— Сегодня с Михаилом Ефимовичем Николаевым рассматриваем вопросы развития сельской местности и семейной экономики в республике. Чапаево, Хангаласский район

Фото: тгк Андрей Тарасенко
Источник: тгк Андрей Тарасенко

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