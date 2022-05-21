Андрей Тарасенко и Михаил Николаев в Хангаласском районе

Премьер Якутии Андрей Тарасенко сообщил в своем телеграм-канале:

— Сегодня с Михаилом Ефимовичем Николаевым рассматриваем вопросы развития сельской местности и семейной экономики в республике. Чапаево, Хангаласский район

Фото: тгк Андрей Тарасенко Источник: тгк Андрей Тарасенко

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