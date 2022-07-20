Андрей Тарасенко дал поручения по сенокосной кампании в Чурапчинском улусе

В Чурапчинском улусе обсудили вопросы кормозаготовительной кампании, заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции с участием сельхозтоваропроизводителей, руководства Чурапчинского и Таттинского улусов под руководством председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко.

Перед совещанием премьер республики ознакомился с состоянием дел в животноводческом комплексе СХПК «Мындагай». Он осмотрел летник «Халбааныкы» и коровник в местности «Кыстык Кугда», также посетил строящееся здание Амгинской средней школы в селе Мындагай.

В ходе совещания глава района Степан Саргыдаев озвучил свои опасения из-за продолжающейся засухи и нашествия саранчовых на сельскохозяйственные угодья улуса. В этом году на территории Чурапчинского улуса сложилась очень сложная обстановка по заготовке кормов. Всего району необходимо для зимовки скота требуется заготовить 39 тысяч тонн сена. Сенокосная страда в самом разгаре, работы ведутся по бассейнам речек. На сегодня к сенокосной кампании охвачены 1887 человек, 1063 единиц тракторов, 840 звеньев. Скошено внутри улуса 3153 гектаров сенокосных угодий, заготовлено 983 тонн грубых кормов, это 2,5 % от плана.

На территории улуса необходимо скосить 23 тысячи тонн, а это всего 84% от планового. Более 6 тысяч тонн планируется заготовить мобильными бригадами начиная с августа в отдаленных угодьях и других районах. Остальные 10 тысяч тонн будут приобретаться. Глава улуса выступил с предложением рассмотреть вопрос субсидирования части расходов переезда мобильных бригад, в том числе расходов паромной переправы, а также стоимость перевозки заготовленных кормов мобильными бригадами и покупного сена. Он подчеркнул, что в связи со сложностью перевозки заготовленного сена в зимний период с островов, а также нехватки кормов до ледостоя на реках республики, то есть до февраля месяца, необходимо до осени обеспечить перевозку кормов и субсидировать части расходов переправы и перевозки заготовленного сена, также попросил рассмотреть возможность финансирования из республиканского бюджета на культуртехнические работы.

Кроме того, представители двух районов предложили внести изменения в механизм субсидирования сдачи молока с учетом того, что и в Таттинском и Чурапчинском улусе много личных подсобных хозяйств. Председатель правительства поддержал проект по водоснабжению с местности Садьыма, где в данное время имеется скважина по добыче питьевой воды.

Андрею Тарасенко показали производственные комплексы по изготовлению колбасной и молочной продукции СХПК «Чурапча», посетил сенокосные угодья в местности «Хатын Арылах» и строящееся новое здание сельского центра развития села Хадар.