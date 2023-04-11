Андрей Солдатов о газификации Олекминского района

В 2023 год стал по истине годом важнейших решений для Олекминского района и вселил надежду в сердцах олекминчан на скорое повышение комфорта проживания. Об этом рассказал председатель Олекминского районного совета депутатов, председатель местного Совета Сторонников партии «Единая Россия» Андрей Солдатов.





«Мы давно ждали газификацию и решение, которое озвучил 18 февраля Глава Якутии Айсен Николаев о начале практической реализации программы газификации, это исполнение давней мечты жителей района. Отрадно, что национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» очень серьезно подходит к делу и уже создали филиал, который возглавил наш земляк Матвей Шараборин. Он сам из села Олекминское. Школу окончил здесь. Имеет профильное газовое образование. До этого работал в Управлении газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» в Якутске. Этот подход привлечения местных жителей, инициированный генеральным директором компании Алексеем Колодезниковым, нашёл очень живой и положительный отклик у олекминчан», — сказал Андрей Вячеславович.



Напомним, что 17 наслегов Олекминского района включены в совместный с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на период с 2021 по 2025 гг.



