Андрей Николаев избран председателем Контрольного комитета Ил Тумэна

В рамках XXXV (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва 3 марта 2022 года рассмотрены вопросы об избрании председателя Контрольного комитета и внесении изменений в составы некоторых постоянных комитетов парламента Якутии.

Принято постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) «Об избрании председателя Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о признании утратившими силу подпункт 14 пункта 1 постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об избрании председателей постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

Председателем Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) вместо Евгения Перфильева, который ранее был назначен главой Якутии на должность и.о. министра экологии РС (Я) и сложил полномочия народного депутата республики, избран председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Андрей Николаев.

В ходе рассмотрения вопроса были выдвинуты кандидатуры народных депутатов РС (Я) Андрея Николаева и Софрона Афанасьева.

По итогам обсуждения парламентарии поддержали предложение заместителя председателя мандатной и регламентной комиссии Гаврила Алексеева о проведении процедуры открытого голосования.

По ее итогам большинством голосов от избранного числа народных депутатов республики председателем Контрольного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) избран Андрей Николаев.

«За» проголосовали – 45, против – 6, воздержались – 3. «За» Софрона Афанасьева проголосовали 8 человек.

В рамках повестки пленарного заседания также рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва».

Информацию представил заместитель председателя мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Гаврил Алексеев.

В ходе рассмотрения данного вопроса народные депутаты республики поддержали предложение председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимира Прокопьева об исключении из проекта постановления пункта 3 и подпункта 1 пункта 4.

По итогам голосования постановление принято.