Андрей Находкин: Как депутат и мужчина, со всей ответственностью заявляю…

Представители общественности Мегино-Кангаласского улуса направили на якутском языке обращение к спикеру Ил Тумэна Алексею ЕРЕМЕЕВУ с предложением принять некие меры в отношении народного депутата Андрея НАХОДКИНА. Подписантов возмутило, что их депутат в Ил Тумэне посмел открыто поддержать одного из кандидатов на предстоящих выборах главы Мегино-Кангаласского улуса. SakhaLife перевел Обращение на русский язык, и теперь каждый может с ним ознакомиться. Так же SakhaLife взял комментарий у депутата от Мегино-Кангаласского одномандатного избирательного округа №24 Андрея Михайловича Находкина.

— Из публикации на SakhaLife узнал, что несколько представителей общественности Мегино-Кангаласского улуса обратились с открытым письмом к председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексею Ильичу Еремееву.

Конечно, я сильно удивлен. Постараюсь объяснить:

1. Регулярно езжу в свой избирательный округ, встречаюсь со своими избирателями. В последний раз был в улусе всего неделю назад, 23 мая. Как обычно, общался с избирателями. Ко мне поступили ряд депутатских наказов для отработки разных вопросов, которые находятся в работе.

Кстати, за эти 4 года депутатства ни одного нарекания по моей депутатской деятельности от избирателей, тем более групповых обращений не поступало. И вдруг, в старт выборов… Ясно, откуда «ветер дует».

2. Кроме поездок вживую, постоянно нахожусь на связи со своими избирателями по телефону, электронной почте, соцсетям и мессенджерам. Избиратели и главы наслегов постоянно на связи, но тоже ни разу не высказывали какие-либо нарекания по депутатской деятельности.

3. Что касается моей поддержки кандидатуры Дмитрия ТИХОНОВА на предстоящих выборах главы улуса. Мегино-Кангаласский улус – моя Родина, я там родился, с 18 лет работал учителем, прописан, живу до сих пор, все друзья, родственники, знакомые там. Как говорится, » где родился, там и пригодился». В конце концов — это мой избирательный округ. Поэтому близко к сердцу принимаю все успехи и проблемы родного улуса, всемерно помогаю, участвую. Как каждый житель и впредь хочу, чтобы Мегино-Кангаласский улус еще более динамично развивался, сполна используя весь свой потенциал, людей, традиции. Глубоко уважаю работу, проводимую нынешней командой под руководством СТАРОСТИНА Н.П. Во многом, это зависит от личности и организаторских качеств главы улуса, я с этим полностью согласен.

В сентябре жителям Мегино-Кангаласского улуса предстоит сделать свой выбор. И не скрывал свою позицию, что действительно поддерживаю Дмитрия Тихонова, истинного патриота, лидера, ответственного, перспективного руководителя, моего однопартийца как наиболее достойную кандидатуру. Очень многие за ним идут, искренне поддерживают, я это точно знаю. Неужели этим я кого-нибудь очень сильно обидел?! Считаю, что каждый житель улуса должен открыто высказывать свою позицию, делать свободный выбор, только тогда будем дальше развиваться! При этом, уважая выбор всех избирателей Мегино-Кангаласского улуса, никого из других кандидатов не очерняю и не компрометирую. И пусть победит сильнейший! Для этого надо создавать равные условия всем кандидатам, не выпячивая одних и не создавая помех другим. Это же ВЫБОРЫ, и население должно ВЫБИРАТЬ! Как уроженец улуса, как депутат и мужчина, я убежден, что должен быть откровенным во всех ситуациях. Именно поэтому честно и откровенно показал свой выбор, поддержку. И так же намерен поступать и впредь.

4. Всех, кто подписывался под этим письмом, я очень хорошо лично знаю и уважаю. Всё это время мы вместе работаем, дружим и на выборах разного уровня были вместе. Никогда они не высказывали никаких претензий. И что вдруг случилось? Какой-то «горе политтехнолог» использовал уважаемых людей?

Я не в обиде, потому что выборы пройдут, никакого «конца света» и «дикого раскола» не будет, жизнь продолжится в своём обычном русле, всё наладится. Просто у кого-то уже не выдерживают нервы, кто-то слишком близко к сердцу принимает предвыборный накал, так всегда бывает.

Еще раз призываю своих земляков сделать свободный выбор, слушать свое сердце, свою душу, избрать наиболее достойного!

Желаю всем добра и успехов!

Итинник саарбах дьыалаларга киирэн биэримэҥ аны, биир дойдулаахтарым, дьонум — сэргэм!