Андрей Мондохонов встретился с резидентами ТОР «Якутия» — генпрокуратура

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провел рабочую встречу резидентами территории опережающего развития «Якутия»

В мероприятии приняли участие прокурор республики Максим Попов, министр экономики региона Майя Данилова, директор УК ТОР «Якутия» Дмитрий Борисов.

В ходе состоявшейся встречи на площадке государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой Бизнес» обсуждены вопросы исполнения законодательства в сфере развития территорий с преференциальными экономическими режимами, создания и эксплуатации объектов инфраструктуры территорий опережающего развития.

Руководителем ООО «Саюри» озвучены вопросы об актуальной правоприменительной практике в сфере контрольно-надзорной деятельности в отношении резидентов ТОР в рамках реформы законодательства о государственном контроле.

Подняты вопросы, связанные с ограничениями, препятствующими участию субъектов малого и среднего бизнеса в закупках, размещаемых крупными государственными предприятиями и субъектами естественных монополий.

Представители резидентов ООО «Эгопласт» и ООО «Теплый Край» сообщили о возможных нарушениях закона о конкуренции при укрупнении лотов при планировании и проведении закупок.

По всем поступившим вопросам начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу резидентам ТОР даны разъяснения, прокуратуре республики во взаимодействии с уполномоченными органами поручено принять необходимые меры, направленные на обеспечение защиты интересов резидентов, участвующих в развитии экономики и повышении инвестиционной привлекательности Якутии.