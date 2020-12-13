Андрей Кривошапкин: Я всю свою жизнь прожил честно

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 12 декабря, в День Конституции РФ и в день образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, состоялось торжественное заседание, посвященное 80-летию Андрея Васильевича Кривошапкина, выдающегося государственного, политического и общественного деятеля Якутии, народного депутата, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я), народного писателя Якутии.



Много добрых слов было сказано в адрес юбиляра коллегами-парламентариями. «Творчество и общественная деятельность Андрея Кривошапкина были направлены именно на то, чтобы расширить, возвысить пространство коренных малочисленных народов Севера. Это человек, который добился многого из всего того, чего он хотел, мечтал, к чему стремился. Это человек с драматической, но счастливой судьбой. Он, действительно, никогда ни перед кем не склонялся. Это человек своих принципов, в основе которого любовь и деятельность ради достоинства своих сородичей. Это человек, который прошел огонь, воду и медные трубы», — сказал первый вице-спикер Ил Тумэна Александр Жирков.

Председатель Ил Тумэн Петр Гоголев подчеркнул роль Андрея Кривошапкина в укреплении статуса, создании правовой базы для защиты коренных малочисленных народов Севера Якутии. Все важнейшие достижения северян прошли с участием или при поддержке Андрея Васильвеича: это открытие кафедры северной филологии в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова и Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН; разработка программ деятельности кочевых школ; создание и деятельность теле-радиостудии «Геван», газеты «Илкэн»; открытие Театра коренных малочисленных народов Севера и введение должности Уполномоченного по правам кроенных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) и многое другое.

«Взяв на себя огромный груз ответственности перед своим народом, вы с честью и достоинством, настойчиво и последовательно отстаивали интересы республики в федеральном законодательном органе. Всегда были готовы помочь добрым советом и конкретной помощью», — сказал Петр Гоголев.

Председатель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я) Августа Марфусалова отметила, что Андрей Кривошапкин объединил инициаторов возрожденческого движения Якутии. По инициативе и при активном участии Андрея Васильевича были приняты жизненно важные для народов Севера законы «О северном оленеводстве», «Об охоте и охотничьем хозяйстве», «О Суктуле юкагирского народа», «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера РС(Я)», «О кочевых школах РС(Я)», «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в РС(Я) для жизнедеятельности населения», «О кочевом жилье для работников традиционных отраслей Севера РС(Я)» и многие другие. Помимо активного участия в нормотворческом процессе парламента Андрей Васильевич работал непосредственно на местах проживания своих избирателей. Не оставлял без внимания ни одно обращение. Оказывать нуждающимся и пострадавшим реальную поддержку и помощь — это его жизненное кредо.



За особые заслуги в развитии государственности и парламентаризма Республики Саха (Якутия), значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), формирование и распространение идеи духовного единства народов России и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность Кривошапкину Андрею Васильевичу присуждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени Максима Кировича Аммосова в области государственного строительства за 2020 год с присвоением звания лауреата.

В своем ответном слове Андрей Васильевич обратился: «Искренне благодарен своей судьбе за то, что она мне дала возможность дожить в добром здравии до такого почтенного возраста. Оглядываясь на пройденный мною жизненный путь, мысленно спрашиваю: «Как прожита мною жизнь за прошедшие восемь десятков лет?» Ответ на данный вопрос у меня ясный и конкретный: я всю свою жизнь прожил честно и откровенно во имя своей Якутии и народов, населявших и населяющих её, которыми искренне горжусь».

СПРАВКА

Андрей Кривошапкин родился 17 октября 1940 года в местечке, давшем название его роду – Ламынха недалеко от села Себян-Кюель Кобяйского улуса в эвенской семье оленеводов-колхозников. Детство его прошло в стойбище оленеводов, живших традиционным образом жизни и по правилам предков с непрестанными кочеваниями по урочищам, речкам и горам, по бескрайней тайге.

В 1970 году с красным дипломом окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Свою трудовую жизнь он начал в 1960 году учителем Себян-Кюельской семилетней школы. С 1980 года он работает инструктором отдела по народностям Севера Совета Министров Якутской АССР, затем инструктором отдела пропаганды и агитации Якутского обкома КПСС. В 1988 году – заместитель заведующего идеологическим отделом Якутского обкома КПСС по вопросам культуры, литературы и искусства. В 1989 года Андрей Васильевич Кривошапкин стал президентом авторитетной общественной организации – Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), а с 1990 г. – вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Признанием заслуг А.В. Кривошапкина как общественного и политического деятеля стало его избрание в 1990 году депутатом Верховного Совета Якутской АССР и в 1990 по 1993 годы депутатом Верховного Совета Российской Федерации. В 1990-1991 годах он был председателем подкомиссии комиссии Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по вопросам развития культуры, языка, национальных традиций, охраны исторического наследия. В сентябре 1990 года, являясь членом Верховного Совета РСФСР, в составе советской делегации, Андрей Кривошапкин участвовал в работе Международной конференции арктических государств в Анкоридже, на которой было принято решение о создании Арктического совета приполярных государств. В 1991-1993 годах Андрей Васильевич являлся председателем подкомиссии Совета Национальностей Верховного Совета Российской Федерации по вопросам социального и экономического развития автономных республик, автономных областей, автономных округов и малочисленных народов.

С 21 сентября по 4 октября 1993 г. он находился в осажденном Доме Советов и стал свидетелем расправы над парламентом России. Статус депутата двух Верховных Советов позволил А.В. Кривошапкину консолидировать эвенов не только в Якутии, но и по всей России. Он был инициатором Первого Всероссийского съезда эвенов, состоявшегося в марте 1992 года в г. Якутске. Андрей Васильевич выступил на этом историческом съезде с итоговым докладом. С 1994 по 2008 годы избиратели четырежды доверяли Андрею Васильевичу Кривошапкину мандат народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Таким образом, он является депутатом І, ІІ, ІІІ и IV созывов высшего законодательного органа республики.

С 1994 по 2003 годы постоянный представитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) в Федеральном Собрании РФ. С 2003 по 2008 годы работал на постоянной основе председателем постоянного Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера. С 2008 г. – заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

А.В. Кривошапкин автор многих книг художественных произведений на эвенском, якутском, русском языках. Его перу принадлежат литературно-критические и публицистические статьи, сборники стихов и рассказов, повести и романы. Широко известны принадлежащие перу юбиляра замечательные романы «Дьылҕам миэнэ», «Көмүс таба», «Көс олох уһун суола», повести «Белая дорога», «Оҕо сааһым табалара», «Дьылҕам кытыла», в которых с большой любовью и теплотой описаны красоты родного края, прекрасные люди, живущих в согласии с природой и согласно прекрасным традициям и обычаям народов Севера. Андрей Васильевич – автор многих учебных пособий для эвенских школ, учебников, изданных на русском и эвенском языках.