Андрей Коробов: реализация стратегии развития под полным контролем

На днях генеральный директор ПАО «ЯТЭК» совершил плановый визит в пос. Кысыл-Сыр, где посетил производственные площадки, по традиции встретился с сотрудниками компании, а также обсудил реализацию текущих задач компании и мероприятий, направленных на социальное развитие поселка.

Одной из важнейших стратегических задач компании на ближайшие годы является наращивание ресурсной базы. Ввиду этого, основным направлением деятельности ПАО «ЯТЭК» на текущий год остается масштабная реализация проектов геологоразведочных работ, включающая в себя сейсморазведку, поисковое бурение, капитальный ремонт и исследование скважин. Впервые в истории компании построена единая сейсмологическая модель месторождений и участков ЯТЭК. По состоянию на апрель 2021 года проведены сейсморазведочные работы на Тымтайдахском ЛУ в объеме 976 погонных км. На 2021-2022 гг. намечено выполнение сейсморазведочных работ 2Д на трех новых участках в объеме 6 900 погонных км. Для проведения этих работ компания разыграла тендеры, в результате которых были выбраны подрядчики. 2 апреля 2021 года, впервые за 6 лет, начато бурение на поисковой скважине 19 Толонского месторождения с отбором и анализом керна, а также геофизическими исследованиями, которые позволят с помощью новейших технологий уточнить геологические параметры известных и новых продуктовых горизонтов Толонского ГКМ и Мастахского ЛУ. Более того, на сегодняшний день проведены конкурсные процедуры и выбраны подрядчики для бурения на трех новых скважинах: 64 Средне-Вилюйского ЛУ, 22 Толонского ЛУ и 367_1 Тымтайдахского ЛУ.

«По итогам геологоразведочных работ, проведенных в 2020 году, прирост доказанных запасов природного газа составил 27 млрд м3, общий объем ресурсной базы доведен до 390 млрд м3. В январе этого года мы получили лицензии на право пользования недрами на Северном, Южном и Майском участках с общей площадью 43,5 тыс. км2 и совокупными ресурсами: 359,1 млрд м3 газа. Совет директоров компании одобрил бюджет компании на геологоразведку в размере более 37 млрд рублей до 2025 года включительно. Компания ЯТЭК имеет все необходимое для кратного увеличения ресурсной базы, что наряду с совершенствованием всех операций и корпоративной прозрачностью создаст адекватную стоимость компании с одновременной монетизацией запасов», — прокомментировал генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.

Для оценки динамики исполнения графиков поискового бурения по лицензионным участкам, генеральный директор провел встречи с представителями подрядных организаций на площадках скважин. Особо была отмечена площадка скважины 64 СВГК, где мобилизация буровой партии проведена с опережением срока, готовность к строительству скважины составляет 95%.

Постоянный, многоуровневый мониторинг реализации проектов и геологоразведочных работ в ПАО «ЯТЭК» позволяет минимизировать возможные риски и прорабатывать организационные решения для оптимальной динамики производственных процессов.

Кроме того, Андрей Коробов еще раз озвучил планы по реализации программы социального развития Кысыл-Сыра, которая позволит значительно улучшить качество жизни в поселке. Приоритетными задачами совместной с Правительством РС (Я) программы социально-экономического развития поселка Кысыл-Сыр является решение вопросов водоснабжения и теплоснабжения, строительства внутрипоселковых дорог и примыкающей дороги от ФАД «Вилюй», а также создания полигона ТБО. Отдельный бюджет выделяется на реконструкцию поселковой школы, строительство стрелкового клуба, мотоклуба и на празднование 60-летия поселка. Также продолжается работа над проектом «Красная горка», согласно которому в этом году планируется дополнительно построить 10 коттеджей со всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания сотрудников компании.

Практика регулярных рабочих поездок генерального директора ПАО «ЯТЭК» является частью многоуровневого операционного менеджмента в ПАО «ЯТЭК». В его фокусе находится чувствительный процесс реализации социальных обязательств, взятых на себя компанией. Стратегия развития компании включает в себя не только развитие производства, но и поселка, как места постоянного проживания сотрудников. Руководство ПАО «ЯТЭК» уверенно, что повышение качества жизни в Кысыл-Сыре непосредственно связано с повышением эффективности деятельности и производственных процессов, созданием условий для привлечения в компанию специалистов международного уровня.