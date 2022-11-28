28.11.2022
22:05
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Общество

Андрей Коробов единогласно переизбран генеральным директором ЯТЭК

Андрей Коробов переизбран на пост генерального директора публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания». Решение было принято на заседании Совета директоров компании, прошедшем 24 ноября. 

В повестке заседания значился один вопрос, касавшийся переизбрания единоличного исполнительного органа общества – генерального директора. Единогласным решением совета директоров Андрей Коробов утвержден на этой должности на следующие три года. Условия нового трудового договора с генеральным директором ПАО «ЯТЭК» вступают в силу с 7 декабря.

Андрей Владимирович Коробов был избран генеральным директором «Якутской топливно-энергетической компании» 7 декабря 2019 года. В его резюме 25-летний опыт работы в области создания и управления бизнес-структурами, а также финансовых и промышленных групп.

Источник: ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"

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