Андрей И показал, где живет мудрец и добрый советчик Сээркэн Сэсэн

ПО «МЕСТАМ СИЛЫ» УЛУУ ТОГОЙ

SakhaLife представляет выдержки из экскурсии, разработанной Андреем И, в которой вы можете принять участие в этно-культурном комплексе УЛУУ ТОГОЙ.

«Наше главное желание, чтобы у вас возникло желание приехать к нам и не просто принять участие в экскурсии, а с искренним человечески интересом «пережить» вместе с нами время общения на туристской тропе «ПО МЕСТАМ СИЛЫ»…», — говорит автор экскурсии и идеолог проекта УЛУУ ТОГОЙ Андрей И.

Этно-культурный комплекс УЛУУ ТОГОЙ с самого начала, на уровне идеи, планировался по принципам ландшафтного фэншуя.

Здесь не просто не было срублено ни одного дерева – всё активное пространство организовано средой растительности.

Центральная композиция – 4 дерева, расположенные на северном склоне центральной поляны. Они словно выстроены в определённом порядке. Мы этот порядок приняли и отталкивались от него.

В утреннее время тень-стрелка часов начнёт своё движение с самой первой сосны комплекса – дерева «Жизни». Это справедливо. Всё начинается с жизни и без неё ничего не может произойти.

Потом тень достигнет второй сосны – дерева «Благополучия». Это вполне естественно, что любой человек с самого начала жизни стремится к достатку и благополучию.

Следующим знаком тени часов будет – дерево «Любви». Вне зависимости от стремления к успеху, любовь обрушивается на человека, и без неё жизнь скучна. В любви рождаются дети, которые продолжат жизнь.

Ближе к вечеру солнечная тень ляжет на – дерево «Добра». В человеческой жизни всегда происходят переоценки. И очень важно, чтобы жизнь обрела мудрость. Тогда человек начинает понимать, что самое главное в жизни – это добро во всех его проявлениях…

Мы отправляемся в лес. Покровителем местных лесных пространств здесь считается Сээркэн Сэсэн, мудрец, и добрый советчик.

НАРОДНОЕ ПРЕДАНИЕ О СЭЭРКЭНЕ СЭСЭНЕ

Это было время Большой воды. От Всемирного наводнения Земля едва стала видна над водой.

Вода всё время сравнивала землю, мешая людям жить, и Сээркэн Сэсэн решил придать Земле надлежащий вид.

Для этого надо было, чтобы просторная Земля возвышалась над водой. Сээркэн Сэсэн старался возвести такую Землю, но с севера всё время накатывали волны Северных холодов.

Тогда Сээркэн Сэсэн перешёл на Север и там собрал руками огромный кусок земли. Так появилась плотина от северных ветров. Так появилась Северная Священная гора. Теперь её называют Кангаласский мыс.

После этого Сээркэн Сэсэн стал собирать руками землю на юге, в том месте, где из Земли выходит Ось времени.

Сээркэн Сэсэн собирал землю и камни с любовью и использовал все свои знания.

Сначала, для крепости он плотно складывал камни, а потом уже на них наносил сверху слои земли. В центре горы он поместил особые ценные металлы. На самой горе, обрывистой к Большой реке, посадил лес множество самых разных растений. Населил лес животными.

Так появилась Южная Священная гора.

Позже люди стали называть эту красивую гору — Табагинский мыс. Такое название происходит о слова из языка местных лесных жителей, издавна проживающих здесь – тавига. Что означает — собранные вместе.

Это в память о той земле с камнями, которые собрал в этом месте Сээркэн Сэсэн, и о том множестве самых разных растений, которые посадил здесь Сээркэн Сэсэн.

Между двумя Священными горами, Северной и Южной, из воды выступили три Улуу сирдэр, Великие долины, поражающие своей красотой, – Эркээни, Туймада, Энсиэли.

Там и поселились люди.

Те, из людей, кто стал жить в долине Туймада не могли по пустякам обращаться за помощью к богам и духам Южной Священной горы. Поэтому для поклонения местным духам долины Туймада, Сээркэн Сэсэн определил для людей гору Чочур Муран.

А сам Сээркэн Сэсэн поселился в самом красивом месте Южной Священной горы.

Посвящённые называют это место — Улуу Тогой, Великий мыс.

Именно здесь и выходит из земли Ось времени.

В этих местах находится самое узкая часть Улахан-Юрях Өлүөнэ, Большой реки Лена. Поэтому именно здесь воды могучей реки самые сильные. И Лена, омывая высокий обрывистый левый берег, делится с огромным мысом своей природной силой.

От этой силы и выросла на Табагинском мысе Священная ель. Самое высокое дерево в округе.

Люди любят приходить в эти места. Здесь особый воздух и растения, которые даже лесному мёду придают чистоту и необычный вкус.

А в самом таинственном месте Табагинского мыса, местности Улуу Тогой, до сих пор происходят таинственные события. Ведь именно здесь в лесу и живёт Сээркэн Сэссэн.

Иногда в окрестных Улуу Тогой, в лесу, люди находят необычные камни. Это и есть те камни, из которых в незапамятные времена Сээркэн Сэсэн собирал Южную Священную гору.

Они чудом оказались на поверхности…

Продолжение следует.