Андрей И о трех священных горах долины Туймаада

ПО «МЕСТАМ СИЛЫ» УЛУУ ТОГОЙ

SakhaLife представляет выдержки из экскурсии, разработанной Андреем И, в которой вы можете принять участие в этно-культурном комплексе УЛУУ ТОГОЙ.

«Наше главное желание, чтобы у Вас возникло желание приехать к нам и не просто принять участие в экскурсии, а с искренним человечески интересом «пережить» вместе с нами время общения на туристской тропе «ПО МЕСТАМ СИЛЫ»…», — говорит автор экскурсии и идеолог проекта УЛУУ ТОГОЙ Андрей И.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТАБАГИНСКОМ МЫСЕ:

Урочище УЛУУ ТОГОЙ как часть Табгинского мыса — место во всех отношениях уникальное. В окрестностях Якутска есть три священных горы: Северная священная гора – Кангаласский мыс, гора Чучур Мыран, и Южная священная гора – Табагинский мыс.

Кангаласский мыс – северный мыс холода. К тому же там по поверьям в районе Сергуева камня существует вход в Нижний мир. Это делает его психологически несколько неуютным…

Чучур Мыран находится практически в черте города. Исторически сложилось так, что это место не воспринимается как священное. Нет традиции его культового посещения.

Табагинский мыс на этих двух примерах выгодно выделяется. Это южные водные ворота города. Именно здесь когда-то состоялась встреча двух легендарных прародителей народа Саха Омогой Бая и Эллей Боотура.

Причём, с точки зрения исторической психологии, эта встреча состоялась вероятнее всего именно в урочище УЛУУ ТОГОЙ.

Согласно материалам Вацлава Серошевского («Якуты»…) уже жившие здесь домочадцы Омогоя увидели плывущие по Лене стружки, ветки…, — следы обитания какого-то вновь появившегося здесь обитателя… Чуть позже, здесь же и встретились два исторических персонажа…

На самом мысу жить невозможно – это скальная осыпь. Как правило, сплавляясь по реке, люди сначала осматривали любой памятный, рельефно выделяющийся мыс, и только потом приставали к берегу, в понравившемся им месте… Таким вполне объективным критериям отвечает поляна урочища УЛУУ ТОГОЙ.

В память о Омогой Бае и Эллей Боотуре у главного здания комплекса установлена композиция из двух камней.

Её архитектурное решение неслучайно. При общем композиционном единстве, хорошо заметна внутренняя динамика. Камень Эллея словно ледокол устремлен в сторону словно приросшего к земле камня Омогоя. Это Новое неминуемо наступает на Старое…

Продолжение следует.