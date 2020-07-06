Андрей И о дереве проклятья в центре Якутска

ПО «МЕСТАМ СИЛЫ» УЛУУ ТОГОЙ

SakhaLife представляет выдержки из экскурсии, разработанной Андреем И, в которой вы можете принять участие в этно-культурном комплексе УЛУУ ТОГОЙ.

«Наше главное желание, чтобы у вас возникло желание приехать к нам и не просто принять участие в экскурсии, а с искренним человечески интересом «пережить» вместе с нами время общения на туристской тропе «ПО МЕСТАМ СИЛЫ»…», — говорит автор экскурсии и идеолог проекта УЛУУ ТОГОЙ Андрей И.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСКУРСИИ ОТ ДЕРЕВЯННОГО МОСТИКА ПО ТРОПЕ ПО «МЕСТАМ СИЛЫ»…

Человеческая психика так устроена, что сознание начинает концентрироваться на чём-то новом лишь тогда, когда это новое действительно необычно. Жители регионов, поглощённых цивилизацией, к сожалению, не могут похвастаться разнообразием необычных явлений, связанных с деревьями.

Как правило, человек, отправляющийся в лес за грибами, ягодами, или просто на прогулку, очень скоро просто перестаёт обращать внимание на окружающие его деревья. Это очень обедняет впечатления от посещения леса, трагически упрощает наше мировоззрение.

Что здесь говорить о жителях огромных мегаполисов, которым лишь иногда удаются прогулки в распланированных, искусственно высаженных «зелёных зонах» …

Большинство архаичных представлений человека о времени и окружающем пространстве, связаны с образом дерева.

Психологически это вполне объяснимо. Самое главное здесь, что дерево структурирует вертикаль. И не просто стремление снизу-вверх, а скорее связь невидимых для понимания человека сакральных «Верха» и «Низа».

В этом смысле человек подсознательно чувствует себя ущербным. С одной стороны, он «прилеплен» к земной поверхности, но, при этом не связан с ней глубинными корнями. С другой стороны, даже внешне, человек не выглядит стремящимся ввысь, в отличие о дерева, которое, находясь в высоте, раскидывает там свои ветви…

Таким образом, дерево создаёт пространственно-временной образ (модель) подавляющего большинства традиционных культур — образ трёх миров: Нижнего, Среднего и Верхнего.

Вектор стремления снизу-вверх комфортен для человеческого сознания и подсознания.

Но иногда этот комфортный образ нарушается…

Когда ствол дерева неестественно искривлён, когда крона словно потревожена каким-то внутренним взрывом, когда поверхность ствола покрыта неестественными неровностями естественного или искусственного происхождения…

Человеческое сознание в этом случае автоматически пытается фантазировать, но окружающий нас мир настолько разнообразен, что даже самые яркие фантазии здесь бывают бессильны.

Излишне рациональный подход к толкованию различных явлений природы достаточно ограничен и откровенно неинтересен. Конечно можно попытаться убедить себя в том, что ствол дерева, завитый в кольцо – это результата постоянно меняющегося направления ветра… Но можно ли уважать себя, поверив в такую причёсанную наукой версию?

Здесь интересно ориентироваться на максимальный диапазон точек зрений, в том числе и на эзотерические позиции. Эзотери́зм (от др.-греч. ἐσωτεριχός — «внутренний»), — здесь будем понимать, как совокупность знаний, сведений, свойственных специально подготовленным людям, как особые способы восприятия реальности.

Обращаясь к самому общему, интернациональному методу объяснения странностей в развитии деревьев, чаще всего используют образ «места силы». Говоря более доступно и по-школьному – это места каких-то локальных аномалий самой разной природы.

Но даже, не копаясь в типизации этих аномалий, гораздо сложнее объяснить причины этих «силовых всплесков».

Вернёмся в Якутию, Саха сирэ… Здесь, даже местные жители, подчас довольно огульно, называют большинство необычных деревьев «шаманскими». Обращаясь к истинным древним традициям саха, выясняется, что это совсем не так.

Начнём с того, что в последнее время, нередко, шаман-деревьями называют отдельные чем-то примечательные экземпляры сосен. Народные предания говорят о том, что испокон веков шаманы (и якутские, и эвенкийские, и любые другие) к соснам относились довольно прохладно… В их практиках, в шлейфе дошедших до современности традиций, — «значимыми», почитаемыми деревьями являлись и являются, за редким исключением, лиственницы, ели, берёзы.

По мнению известного якутского краеведа Владимира Попова можно выделить несколько наиболее известных видов таких деревьев.

У ДВУХ ЖЕРТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ…

Первыми на нашем пути встречается довольно зловещие жертвенные деревья:

«Кэрэх мас» (жертвенное дерево)

Главная отличительная черта такого дерева – наличие любой горизонтальной основы. Как правило, это были деревья с обломанной когда-то верхушкой, куда могла дополнительно крепиться поперечная перекладина.

Скорее всего, такие деревья шаман или его помощники выбирали именно с учётом удобства его дальнейшего использования. Желающий попросить у духов чего-то важного или просто насущного (излечение от болезни, хороший урожай…) обращался такой просьбой к шаману. Наиболее распространёнными жертвами были белая лошадь или рыже-пегую корова.

После специального камлания соответствующая шкура вешалась на приготовленную поперечину.

В силу «приоритета своей функциональности», — наличие горизонтальной перекладины, — такие деревья не обязательно должны были быть огромными, или примечательными в чём-то другом.

В дальнейшем, такие места специально не почитались посещениями, и избегались. Поэтому и в наше время к кэрэх просто так лучше не подходить.

Одно жертвенное дерево перед нами оформлено более «рукотворно», другое попроще. Но суть одна – это выделяющееся своей необычной формой дерево, где на горизонталь можно повесить шкуру животного, принесённого в жертву. Казалось бы – предельно утилитарно – «естественная вешалка для шкуры».

Но, оглянитесь вокруг, и будьте внимательны в течение нашей последующей прогулки… Деревьев с такой характерной формой вы больше не увидите… А здесь совсем рядом стоят два экземпляра. Напрашивается вполне естественный вывод – в этом месте существует какое-то специфическое поле. А такие деревья – это своеобразный знак, что в этом месте можно выйти на резонанс с этим полем. Попытаться структурировать это поле как-то по-простому не получиться. В подобных полях властвуют, прежде всего, непривычные для нас причинно-следственные связи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСКУРСИИ. ПЕРЕД РАЗВИЛКОЙ…

Сейчас мы приближаемся к развилке налево уходит тропа на озеро СИС УУТА. Этот маршрут работает у нас в форме терренкура – интенсивной оздоровляющей прогулки в сторону одного из самых необычных озер Якутии…

Озеро Сис Уута

Дословно переводится как «вода на хребте».

Озеро тектонического происхождения – образовалось в складке горной породы.

Странно выглядит активное заболачивание с вымершими деревьями среди озёрной акватории. Равнинные озёра могут контактировать с подземным водяным горизонтом. Здесь такой связи нет.

Кажется, что уровень в озере растёт – стволы деревьев, которые когда-то стояли на берегу, теперь торчат из глубины озера. При этом озеро не имеет дополнительной подпитки снизу.

Тщательные наблюдения указывают на очень странное явление – при затапливании прибрежных деревьев, уровень озера медленно понижается относительно берегов. И, при этом, его глубина не уменьшается. Просто его дно тонет вместе с деревьями, стоящими на берегу! Переходя на научно-популярный язык, продолжается активное развитие эндогенной складки, в которой находится озеро – тектоническая дислокация. Склоны древней складки медленно раздвигаются и её центральная часть, — дно озера Сис Уута, — постепенно проседает вниз. Особенно подобный процесс заметен на южном берегу озера. Это обрыв, который не зарастает.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ТРОПЕ…

Сейчас мы приближаемся к ещё одному довольно страшному дереву. Поэтому необходимо, чтобы вы, уважаемые гости, очень твёрдо уяснили – с шаманизмом шутить нельзя. Поэтому в отношении следующего очень необычного объекта нашей экскурсии я специально уточняю – в отличие от остальных, по-настоящему растущих здесь деревьев, это реконструкция. Вы сразу увидите это и поймёте, почему мы используем такой чисто демонстративный приём.

У ДЕРЕВА ПРОКЛЯТИЙ…

«Кырыыс маhа» (дерево проклятий)

В ХVII веке, в период активного развития культуры саха нередко происходили столкновения между родами. Символом такой победы был ствол ели, который закапывали в виде столба с корнями наверху. Это означало проклятие земли, и то, что уничтоженный род уже никогда возродится.

В наше время, на территории Якутии, такие подлинные памятники истории не обнаружены. Тем не менее, именно вокруг этого образа периодически возобновляется яростный спор.

Дело в том, что в верхней части памятной стелы на площади Победы в Якутске, над парящим всадником Манчаары, использованы именно такие символические элементы. Причём не искусственные реплики – а самые натуральные образцы.

Памятник относится к советским временам, установлен в 1985 году, и узнать истинные замыслы его создателей в отношении отдельных архитектурных элементов уже невозможно.

Здесь высказываются два совершенно полярных мнения:

Первое:

Цель Всадника Саха – победа. Этот старинный символ победы в кочевой войне. Он условно зафиксирован на вершине стелы безотносительно к судьбе конкретного места.

Второе:

Это абсолютное нарушение, с точки зрения семиотики, науки о знаках – «символ проклятия» не может являться составной частью памятника победы.

Я уже говорил, что с шаманизмом шутить нельзя. Поэтому, и в качестве музейной демонстрации, на тропе нашей экскурсии по окрестностям УЛУУ ТОГОЙ мы не стали вкапывать этот дерево в землю… Последствия могут быть самыми неоднозначными…

Продолжение следует.