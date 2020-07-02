Андрей И: Именно в Якутии выходит Ось Времени мира

ПО «МЕСТАМ СИЛЫ» УЛУУ ТОГОЙ

SakhaLife представляет выдержки из экскурсии, разработанной Андреем И, в которой вы можете принять участие в этно-культурном комплексе УЛУУ ТОГОЙ.

«Наше главное желание, чтобы у вас возникло желание приехать к нам и не просто принять участие в экскурсии, а с искренним человечески интересом «пережить» вместе с нами время общения на туристской тропе «ПО МЕСТАМ СИЛЫ»…», — говорит автор экскурсии и идеолог проекта УЛУУ ТОГОЙ Андрей И.

В основе идеологии этно-культурного комплекса УЛУУ ТОГОЙ – мифология Саха.

Ключевая идея, вокруг которой формируется развитие центральной поляны комплекса – по мифологии Саха в этом месте выходит Ось Времени мира.

Кстати, довольно любопытно, что с другой стороны земного шара Ось Времени выходит в самой необычной точке Антарктиды, на её самом северном мысе Прайм-Хед (63°13′ ю. ш. 57°17′ з. д.). Здесь не лишне обратить внимание на то, что в англоязычной традиции слово «мыс» переводится, как «cape». В некоторых случаях, если имеется в виду «выступ», то используются слова: promontory, headland, foreland.

Прайм-Хед (Prime-Head) переводится, как главная (исключительная) голова! Вполне логично объяснение, что с позиции эзотерики, это вполне может обозначать выход Оси времени.

На южном склоне лощины центральной поляны УЛУУ ТОГОЙ готовится к постройке стелла, символизирующая «ось времени». Стела будет представлять из себя самые высокие в мире солнечные часы. И не просто солнечные часы, а экологические солнечные часы.

Продолжение следует.