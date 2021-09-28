Андрей Геласимов: успех якутского кино приведет к витку оживления литературного творчества

В рамках форума «ProДФО – Сахалинская область» 28 сентября в Южно-Сахалинске состоялся круглый стол, на котором обсудили роль литературного творчества в развитии региона, в частности в привлечении внимания к региону и закреплении населения на его территории.

Один из спикеров мероприятия, председатель жюри Премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева в 2021 году, писатель Андрей ГЕЛАСИМОВ после круглого стола поделился с нами своим мнением о том, что вслед за невероятным феноменом и успехом якутского кино и литература подтянется, так как кино опирается, прежде всего, на сценарную основу.

По словам писателя, лучшие истории, яркие персонажи и сейчас с финансовой точки зрения хорошие бюджеты идут в якутское кино, поэтому будут сильно востребованы писатели.

«Это приведет к витку оживления, потому что на данный момент должны признать, что литература вообще, не только якутская литература, востребована меньше, чем кинематограф. Действительно, в данном случае мы говорим о большом прорыве якутского кино, и это дает хорошие шансы на ближайшие 10-15 лет к развитию», — сказал Андрей Геласимов.

Писатель считает возможным то, что автор, которого сейчас не знаем, ныне проживающий в г. Якутске, через 10-15 лет получит крупнейшую премию, станет суперзнаменитым.

По мнению прозаика, в центральных регионах в Москве и Санкт-Петербурге есть заметный интерес к дальневосточной литературе, поскольку воспринимается как экзотика, но это уже работает как очень хороший триггер для привлечения маркетингового интереса.

Андрей Геласимов пожелал молодым людям, начинающим заниматься литературным творчеством, ни в коем случае не разочаровываться, когда не получается. И только человек сильный и мудрый понимает, что, если сейчас не получилось, то завтра получится. И он сделает так, как надо”, — сказал председатель жюри премии В.К. Арсеньева текущего года.