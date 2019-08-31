Андрей Геласимов привезет в Россию Бегбедера

«Мы замутили с Бегбедером новый книжный проект в издательстве «Городец». Следите за новостями», — написал на своей странице в Фейсбуке наш земляк, писатель Андрей Геласимов.

Как стало известно, всемирно известный писатель, автор «99 франков» Фредерик Бегбедер приедет в начале сентября в Москву, чтобы представить серию произведений французских авторов, которую выпустит издательский дом «Городец», а также фильм «ЭЛЕФАНТ».

Как пишут в издательстве «Городец», «Коллекция Бегбедера» призвана познакомить российского читателя с произведениями талантливых французских писателей, чье творчество в России малоизвестно, но, по мнению составителя серии, культового автора мировых бестселлеров Фредерика Бегбедера, несомненно, заслуживает внимания.