Андрей Филиппов: Когда есть цель, все успеваешь

Коллеги не перестают удивлять меня. Как им удается все успевать: они не только прекрасно работают в профессиональной сфере, но и занимаются наукой, спортом, в художественной самодеятельности, пишут стихи, покоряют горные вершины… Вот и хирург второго отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Андрей Филиппов из их категории. Я узнала от его друзей, что 22 сентября он принял участие в Абсолют Московском марафоне. Не найти его и не расспросить об этом событии я, разумеется, не могла, и случай не замедлил подвернуться, мы встретились на съезде хирургов.

— Абсолют московский марафон-2019 был первым Вашим марафоном, Андрей?

— Да, это мой первый марафон. До этого не участвовал.

— Расскажите, сколько было участников?

— Чисто марафон пробежали 10 тысяч человек, а всего участников было 23 тысячи.

Абсолют Московский марафон прошел по центру Москвы, по всем знаковым местам столицы. Даже низкая температура, сильный ветер, дождь и град во время забега не смогли испортить участникам настроение. На фото вижу, что многие бегут с улыбкой на лице, Андрей, кстати, тоже. Что ж, марафонцами становятся люди выносливые.

— Сколько километров Вы пробежали?

— 42 километра 195 метров.

— Какое место заняли в своей категории?

— 384 из 10000.

— Вы – не профессиональный марафонец…

— Я – любитель, это мой первый марафон, но после преодоления этой дистанции могу сказать, что марафонец. С тех пор, как начал заниматься бегом, всегда хотел пробежать марафон и постепенно к этому готовился. И вот принял участие, а после окончания дистанции даже подумал, что мог бы пробежать лучше. Но зато набрался опыта.

— Ноги болели после марафона?

— Как таковой боли не было, немного натер мозоль, было тяжело бежать с 30-го по 39-ый километр, была усталость, потом, правда, прошло, и на последних трех километрах даже ускорился.

— Интересно, о чем думаешь во время марафона?

— Думал о темпе, о прошедших тренировках, вспоминал слова тренера, друзей по бегу, думал о семье.

— Погода была не очень… Дождь не мешал?

— Нет, а вот встречный порывистый ветер действительно мешал.

— Питание у Вас какое-то особенное?

— Нет, обычное, а во время бега пью воду и изотоник.

— Что мотивирует?

— То, что есть прогресс.

— Какой была награда на Абсолют Московском марафоне?

— Нам вручили памятные медали с названием марафона, с указанием имени и результата участника.

Медаль действительно впечатляет. Традиция марафона — фотографирование на память у баннера со списком участников. Конечно, он не вместил всех, но Андрей нашел свою фамилию.

— Как готовились?

— Готовился здесь, в Якутске, у меня онлайн тренер есть, Марфа Троева, она живет в Москве, отправляет мне программу, дает советы, если есть вопросы, я с ней советуюсь и самостоятельно провожу тренировки. Недельный объем тренировок около ста километров в неделю. Интенсивно начал готовиться с осени прошлого года. До этого занимался самостоятельно.

— В какое время Вы тренируетесь?

— По утрам, до работы. В пять часов встаю, в пять тридцать выхожу, до семи заканчиваю — и на работу. А вообще у меня тренировки постоянно, в любую погоду, зимой и летом.

— Что дают занятия бегом?

— Заряд бодрости, энергии на весь день. Отдых от моральной усталости. Позитив. Тренировки отвлекают от работы, физически и морально отдыхаешь, когда бегаешь.

— Кто из Ваших коллег еще занимается бегом?

— Иннокентия Дьчковского (травматолог) видел на соревнованиях, Александр Петров (хирург, заведующий первым хирургическим отделением) участвовал весной в «Таежных дебрях» вместе со мной.

— Это тоже бег?

— Да, это трейлраннинг, бег по пересеченной местности: по горам, сопкам, он бывает каждый год. Есть еще якутский полумарафон. Я и в нем тоже участвую. Три года назад был первый забег. Я начал бегать, чтобы улучшить свой результат, тренируюсь и каждый год улучшаю его. Якутский полумарафон уже идет четыре года, на следующий год – пятый, юбилейный. Он обычно проходит в июне, в этом году был 22 июня, ночью. Старт был дан в 12 часов ночи.

— И каким был результат?

— У меня в этом году был личный рекорд – 1 час 37 минут, в прошлом году результат был ниже – 1 час 53 минуты. Бежали на 21 километр. Сказалось то, что стал заниматься с тренером, прогресс появился. В «Таежных дебрях» я участвую с прошлого года на всех этапах. В этом году было пять этапов. Там интересного дизайна сделали медальки — в форме пиццы. Каждый этап – одна медалька – долька пиццы. Если пройдешь все этапы, пицца собирается полностью и получается одна большая медаль.

— Когда успеваете? У Вас же такая напряженная работа, и морально и физически…

— Когда есть цель, то все успеваешь. Раньше каким-то усталым чувствовал себя на работе, а как начал тренироваться, стал энергичнее.

— Что в планах?

— За этот годя план-минимум выполнил: Якутский полумарафон, «Таежные дебри» и Московский марафон. Сейчас буду готовиться к следующему году, тренироваться, отпуск хочу к этому времени приурочить.

Есть такое выражение «преодолеть себя», но лучше, на мой взгляд, звучит – «поверить в себя». Думаю, участие в марафоне дало возможность моему герою поверить в себя, в свои силы, в свои возможности, в будущие победы. А это, согласитесь, реально круто!

— У Вас и семья, должно быть спортивная!

— Да, сын, Леонид, шестиклассник, занимается кикбоксингом, тренируется в «Дохсуне», тренер у него Сергей Владимирович Охлопков. До этого занимался плаванием, бегом, футболом. Дочь, Мария, учится в третьем классе, занималась плаванием и художественной гимнастикой. Сейчас у нее передышка. Дети принимают участие вместе со мной в «Таежных дебрях», каждый год участвуют в якутском полумарафоне, я иногда беру их с собой на тренировки, они с удовольствием бегают. Младшему сыну пять лет, так что для спорта он еще маленький. Супруга занимается йогой, бегает иногда.

Андрей – организованный человек, хороший хирург, в год в среднем проводит двести-триста операций, как все врачи, постоянно учится, повышает свое профессиональное мастерство, замещает заведующего отделением, когда Артем Васильевич Староватов в отпуске.

— Теперь Вам надо желать не только легких рук, Андрей, но и легких ног?! — говорю я на прощание, а он в ответ скромно улыбается.