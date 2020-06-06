Андрей Федотов стал председателем совета при президенте России

Единогласным решением Президиума Совета руководителей представительств российских регионов при Президенте и Правительстве Российской Федерации Постоянный Представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации — Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Сандаминович Федотов избран на пост Председателя Совета.

«Принимая во внимание профессионализм и опыт, гармонично сочетающиеся с мудростью и неиссякаемой энергией, руководствуясь единогласным решением Президиума Совета, передаю Вам полномочия Председателя Совета. Уверен, что под Вашим началом Совет достигнет новых высот и реализует самые грандиозные проекты», — отметил в своем обращении руководитель АНО «Международный Совет экономического сотрудничества регионов» Григорий Наскидович Саришвили, занимавший пост руководителя Совета постпредов российских регионов с 2016 года.

В состав Президиума входят представители семи регионов страны, а участниками Совета являются официальные представители восьмидесяти субъектов Российской Федерации.

Совет был создан по инициативе Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, поддержанной рядом других региональных представительств. Деятельность Совета направлена на укрепление сотрудничества, координации и взаимодействия между представительствами российских регионов при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, расположенных в Москве.

C 2019 года Совет учредил АНО «Международный Совет Экономического Сотрудничества Регионов». Среди главных целей межрегионального сообщества — повышение эффективности деятельности представительств, обмен опытом работы с федеральными органами государственной власти, представительствами Российской Федерации за рубежом, российскими учреждениями, организациями и предприятиями, иностранными дипломатическими и консульскими учреждениями в Российской Федерации, представителями международных организаций, иностранными учреждениями, организациями и компаниями.

Члены Совета также оказывают содействие торгово-промышленной и научно-технической кооперации регионов, обмениваются актуальной информацией об инвестиционных возможностях представляемых регионов, стимулируют расширения связей регионов в социальных отраслях, в том числе в области культуры, образования, медицины, туризма, молодежной политики и спорта.