Андрей Борисов удивил мэра Якутска

Мэр Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ сообщает подробности в своем телеграм-канале.

— Сегодня встретился с уважаемым Андреем Саввичем БОРИСОВЫМ, государственным советником республики. О встрече на понедельник предварительно договорились в прошлую пятницу, но тему мэтр не озвучил. Я предполагал, что проведем у нас, в мэрии, рабочее совещание по вопросам культуры в рамках 100-летия ЯАССР и 390-летия Якутска.

Но вышел совершенно неожиданный и приятный сюрприз. Андрей Саввич вывез нас на сопку рядом с Птицефабрикой и Чочур-Муран. Место мне и многим горожанам, любителям полазать по окрестным сопкам, знакомое, отсюда прекрасный вид на город.

Здесь аксакал поделился со мной задумкой построить символический для нашего города, уникальный арт-объект. Подробности пока раскрывать не буду, придет время, расскажем. Андрей Саввич объяснил, что это место не только живописное, но и тесно связано с легендами и историческими событиями, делами наших великих предков, здесь царит сильная энергетика.

Не знаю, это просто совпадение, или нечто большее. Именно сюда я приходил набраться сил и энергии перед началом работы главой Якутска – ровно год назад, сразу после победы на выборах в марте 2021 года. И первый год мы с командой, вместе с горожанами, отработали достаточно успешно, выполнили все намеченные планы.

Спасибо за поддержку! Будем стараться дальше работать во благо нашего любимого города!