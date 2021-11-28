Андрей Борисов свой юбилей открыл выставкой друга

27 ноября в Национальном художественном музее открылась выставка «Геннадий Сотников. Сценография. Графика. Живопись».

Это событие стало началом творческой декады выдающегося деятеля культуры и искусства Андрея Саввича Борисова.

Сценография художника Геннадия Сотникова навсегда оставила след в истории Саха театра. Как сказал Андрей Борисов, их встреча была предначертана. На выставке представлена ретроспективная коллекция произведений мастера, охватывающая временной период с 1980-х по 2000-е гг. Эскизы к легендарным спектаклям «Желанный голубой берег мой», «Люди тундры» (по мотивам романа С. Курилова «Ханидуо и Халерхаа» (1988); графические произведения из циклов «Беседки» (1998), «Городки» (1999), «Хронотоп Нимфея» (2003), «Веревки» (2004) и др. погрузят зрителя в увлекательный мир художника-философа, художника-исследователя.

Вместе с коллективом Саха театра память выдающегося художника почтили главный режиссер Горно-Алтайского драматического театра Эмма Иришева, Государственный и общественный деятель, поэт Александра Очирова, режиссер Сюзанна Ооржак, директор Тувинского музыкального театра Начын Шалык, главный режиссер Тувинского театра Сайдаш Монгуш.