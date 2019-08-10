Андрей Борисов созвал «Комитет 99»

9 августа в Международный день коренных народов мира государственный советник Якутии Андрей БОРИСОВ организовал встречу с общественностью для обсуждения масштабного проекта «Арктический центр эпоса и искусств».

В зале презентаций Саха академического театра им. П.А.Ойунского собрались руководители крупнейших учреждений культуры республики, общественные и культурные деятели, представители высших учебных заведений, молодежных организаций, прессы и просто небезразличные к этому вопросу люди.

Арктика становится трендом в мировой геополитике. Андрей Саввич без обиняков заявил, что Якутия должна выйти на доминирующее положение в Арктическом регионе. Для этого требуется динамичное развитие во всех отраслях республики. Важное значение имеет в этом сфера культуры, искусства.

Арктический центр эпоса и искусств должен стать знаковым, мощным толчком на пути к прогрессу. В нем будут работать три крупных учреждения культуры: Государственная филармония Якутии им. Г.М.Кривошапко (зал на 700 мест), Театр олонхо (зал на 350 мест) и Саха академический театр им. П.А.Ойунского (зал на 450 мест). В результате трансформации залов, возможно создание большого зала на 1500 зрительных мест. Государственный советник подчеркнул большое значение синергетического эффекта «Арктического центра». В функции центра входят: театральный комплекс с тремя зрительными залами и репетиционными помещениями; музыкально-концертный комплекс; музейно-выставочная функция, координирующий; управляющий центр; штаб-квартира Центра категории 2 ЮНЕСКО; функция конгресс-холла; кинотеатральная (IMAX-кинозал); проведения традиционных фольклорных мероприятий; научно-исследовательская функция, медиа-библиотека; инфраструктурная функция (киоски, рестораны, мастерские).

Андрей БОРИСОВ считает, что город будет расти в сторону озера Сайсары, откуда Якутск и берет свое начало. Сейчас там находятся многие значимые здания республики: СВФУ, СК «Триумф», ЯГСХА, современный жилой район «Прометей». Это будет новый центр Якутска. Еще в 1927 году Платон Ойунский писал, что на берегу озера Сайсары возвысится хрустальный дворец, соберется в нем весь славный люд Срединного мира, независимо от расы и веры… Сейчас, эти слова становятся реальностью.

На видеопрезентации и макете были представлены архитектурные решения Арктического центра эпоса и искусств. На широком аласе возвысились три урасы, устремленные в небо. Кровля также будет полностью эксплуатируемая. Окружают комплект величественные Ленские столбы. Архитекторы рассматривают возможность установки медиа-фасада, на котором будут проецироваться те же Ленские столбы или другие изображения. Внутреннее убранство также впечатляет. В Центре будут работать три сцены для концертов и спектаклей, оборудованных современными технологиями. Такими как выдвижные сидения, трансформирующиеся сцены, акустическая и световая завесы. Конечный вариант находится в разработке, но члены президиума сообщили, что в Москве решения якутских архитекторов произвели большой фурор.

С одобрением и поддержкой проекта выступил первый заместитель министра по развитию Арктики РС(Я) Сергей НЕУСТРОЕВ.

Многих волнует тема стоимости проекта. Члены президиума постарались дать максимально полный ответ на вопрос: «Много это или мало — 18 миллиардов рублей?»

Первый заместитель министра экономики республики Владимир СИВЦЕВ подробно рассказал на профессиональном языке от каких факторов будет зависеть конечная стоимость Арктического центра эпоса и искусств. Владимир СИВЦЕВ подчеркнул, что, разумеется, ведется большая работа по максимальному удешевлению проекта без урона для качества. «Мы делаем все, чтобы это никак не отразилось на балансе бюджета республики», — уверил первый замминистра. Проект основывается на государственно частном партнерстве, что дает возможность продлить срок финансирования на 11-12 лет. К тому же, в планируемую сумму входит не только строительство и оснащение, но также и содержание объекта. По планируемым срокам ввода объекта в 2022 году, к 100-летию Республики Саха (Якутия), первый концерт даст Филармония Якутии в зале Арктического центра эпоса и искусств.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав ЛЕВОЧКИН отметил, что более половины театров в Якутии не имеют собственного здания или работают в аварийных помещениях. Нынешний уровень оснащения и качества залов ниже среднего по России. Несмотря на такой неутешительный факт, культурные мероприятия очень востребованы в республике. Часто в Якутске одновременно проходят несколько крупных концертов с полными залами. Отсутствие помещений, отвечающих акустическим требованиям музыкантов, отмечали все великие артисты, выступавшие в нашем городе: Денис МАЦУЕВ, Валерий ГЕРГИЕВ, Хибла ГЕРЗМАВА и другие.

После выступлений членов президиума свои вопросы и пожелания высказали гости встречи: директор Государственной филармонии Якутии им. Г.М.Кривошапко Туйаара ПЕСТРЯКОВА, первый проректор АГИКИ Станислав ИВАНОВ, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии Аиза РЕШЕТНИКОВА, профессор кафедры искусствоведения АГИКИ Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА, всемирно известный актер кино Степан ПЕТРОВ, директор Театра коренных малочисленных народов Севера Василий СЛЕПЦОВ, заведующий кафедрой журналистики Филологического факультета СВФУ Олег СИДОРОВ и другие.

На этом мероприятии никто не выступил с критикой проекта или вообще против него. Возможно, оппоненты этого проекта просто не знали об этой тусовке, похоже, она была только для своих? SakhaLife узнал о презентации от Афанасия НИКОЛАЕВА, лидера проекта «Якутия – образ будущего», кандидата исторических наук.

Тем не менее, в выступлениях представителей элиты культуры, искусства, образования чувствовалось, что они в курсе критических мнений, которые звучат и в федеральных СМИ, и соцсетях от отдельных якутян.

Якутия привыкла к слову «мегапроекты». Как правило, они в Якутии направлены на разведку и добычу полезных ископаемых. Автоматически это значит нанесение урона природе и посягательство, а то и разрушение образа жизни местного населения. Такие мегапроекты никогда не пользовались поддержкой местного населения, мнение которого, увы, мало кого волновало.

И вот впервые в Якутии появляется мегапроект в сфере культуры и искусства. Он призван сохранить наши фольклор и традиции, развивать культуру, искусство, то есть служить светлому и доброму. И надо ж такому случиться, что именно этот прекрасный мегапроект вызвал отторжение у некоторых людей, и теперь вынужден пробивать себе дорогу в обществе.

На завершающих минутах встречи Андрею Саввичу сообщили, что в зале присутствуют ровно 99 человек. Этому обстоятельству государственный советник придал большое значение. Андрей Борисов заявил, что это сакральная цифра, которая означает бесстрашный путь к светлому будущему и нарек собравшихся «Комитетом 99», который призван продвигать проект «Арктический центр эпоса и искусств» на всех этапах его создания. И пусть вихри враждебные веют над нами, будущее нового мегапроекта светло и прекрасно!