Андрей Борисов поставил «Сон шамана»

Театр Олонхо приглашает на премьеру спектакля по поэме Алексея Кулаковского «Сон шамана».

«Сон шамана» является самым выдающимся из всех творений гения слова Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй. Предсказания великого пророка-поэта сделаны не только о жизни ушедшего ХХ века, но и о событиях, происходящих в наши дни. Автор предвидел катастрофу разрушения экологической среды, которую наносит технический прогресс. Перенаселение земли, из-за которого происходят глобальные миграции. Борьбу классов и причину возникновения войн. Противостояние могущественных держав, из-за которых притесняются малые государства. Все это было предсказано автором еще на заре прошлого века.

В этом году исполняется 110 лет, как поэма вышла в свет. Театр Олонхо выносит на ваш суд современную трактовку этого произведения. Всех почитателей А.Е. Кулаковского приглашаем в Дом дружбы народов, который носит его имя.

Не пропустите премьеру, которая состоится 7 февраля в 18:30 ч., 8-9 февраля в 17:00 ч.

Режиссер постановщик — заслуженный деятель РФ, народный артист, лауреат государственной премии им. А.Е.Кулаковского Андрей Борисов.

Ассистент режиссера — Гаврил Менкяров. Сценаристы — Майя Власьева, Дмитрий Хоютанов. Художники — Михаил Егоров, Сардана Федотова. Живая музыка в исполнении Руслана Габышева, Иваниды Алексеевой, Вероники Лыткиной, Прокопия Сыроватского.

Вход 500 руб.

Пенсионерам, инвалидам II, III групп, студентам, школьникам, многодетным семьям при предъявлении документов скидка 50%.

Справки по тел: 34-03-19, 8964-422-60-22

Касса ДДН 32-82-96

«Ойуун түүлэ» испэктээк премьератыгар ыҥырабыт!

Олунньу 7, 8, 9 күннэригэр Олоҥхо тыйаатыра А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй «Ойуун түүлэ» поэматынан испэктээгин премьератыгар бар дьонун ыҥырар!

​Айар тыл аҕата А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй поэзиятын чулуу көстүүтүнэн уонна чыпчаалынан «Ойуун түүлэ» поэма буолар. Улуу бөлүһүөк-поэт сүҥкэн суолталаах айымньытыгар ХХ үйэҕэ эрэ буолбакка, биһиги үйэбитигэр эмиэ киһи-аймахха суоһуур алдьархайдары өтө көрбүтэ. Ааптар экология алларыйыытын, техническэй сайдыы сири-дойдуну кээрэтиитин, киһи ахсаана элбээһинин, улуу көһүүнү, кылаастар охсуһууларын, сэрии төрүөттэрин, судаарыстыбалар сыһыаннара уустугуруутун, кыра норуоттар эстэр дьылҕаларын уонна онтон быыһаныы, сайдыы суолларын ойуун түүлүн нөҥүө иччилээх-илбистээх тылларынан этитэн көрдөрбүтэ.

​Быйыл «Ойуун түүлэ» поэма сурукка-бичиккэ түспүтэ 110 сыла. Бэлиэ датаҕа тирэҕирэн, Олоҥхо тыйаатыра «Ойуун түүлэ» поэманан испэктээги адьас сонуннук туруорда. Онон сахалыы тыллаах бар дьоммутун Өксөкүлээх Өлөксөй үйэлээх үтүө аатын өрө тутан, кини аатын сүгэр Норуоттар доҕордоһууларын Дьиэтигэр олунньу 7 күнүгэр киэһэ 18.30 чааска, олунньу 8, 9 күннэригэр киэһэ 17.00 чааска «Ойуун түүлэ» испэктээк премьератыгар ыҥырабыт.

​Туруорааччы режиссер: РФ ускуустубатын үтүөлээх диэйэтэлэ, РФ народнай артыыһа, А. Е. Кулаковскай аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата Андрей Борисов;

Режиссер ассистена: Гаврил Менкяров;

Сценаристар: Майя Власьева, Дмитрий Хоютанов;

Худуоһунньуктар: Михаил Егоров, Сардаана Федотова;

Тыыннаах доҕуһуолга: Руслан Габышев, Иванида Алексеева, Вероника Лыткина, Прокопий Сыроватский.

​Биэнсийэлээхтэр, II, III группалаах инбэлииттэр, устудьуоннар, оскуола үөрэнээччилэрэ, элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн туоһулуур докумуоҥҥутун кассаҕа көрдөрөн, 50% чэпчэтиилээх билиэти атыылаһыаххытын сөп.

Билсиһэр төлөпүөннэргит: 34-03-19, 8964-422-60-22

Билиэти tesserus.com кассаларыгар уонна интернет касса нөҥүө атыылаһыаххытын сөп