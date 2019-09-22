22.09.2019
16:56
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Культура & Образование

Андрей Борисов подарил звезде сериала «Воронины» якутский нож

Режиссер Андрей Борисов подарил якутский нож российскому артисту Борису Клюеву.    

Андрей Борисов встретился в Москве со студентами из Якутии и преподавателями Высшего театрального училища имени Щепкина.

Во время встречи он вручил руководителю курса, известному артисту Борису Клюеву якутский нож.

Одна из самых известных ролей Бориса Клюева — роль отца главного героя в сериале «Воронины».

Об этом сообщает Instagram-страница театра.

Фото: Кадр из сериала "Воронины".
Источник: https://www.instagram.com/p/B2rNOUzpjdd/
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