Андрей Борисов подарил звезде сериала «Воронины» якутский нож

View this post on Instagram

#сахатеатра уус-уран салайааччыта Андрей Саввич Борисов Москва5а Щепкин аатынан үрдүкү театральнай училище5а үөрэнэ сыдьар о5олору, үөрэтэр учууталларын кытары көрүстэ 🎭🎭🎭