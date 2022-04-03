Андрей Борисов: Нам надо идентифицировать себя с холодом, Арктикой, вечной мерзлотой

1 апреля перед спектаклем «Алитет уходит в горы» состоялась открытая лекция на тему «Арктика и Андрей Борисов. Алитет уходит в горы: обретение геокультурной идентичности народа» с участием художественного руководителя Саха академического театра имени П.А. Ойунского, государственного советника РС(Я) Андрея БОРИСОВА и сотрудников литературной части Саха театра.

В мероприятии приняли участие слушатели программы Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия), которые приехали из разных улусов, а также студенты Арктического государственного института культуры и искусств, Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Инициаторами такой встречи выступили преподаватели ВШИМ Василий Кривошапкин и заведующая кафедрой Алена Кардашевская.

Как известно, после постановки спектакля «Желанный голубой берег мой» по повести Чингиза Айтматова спустя 40 лет режиссер снова обратился к теме северных народов и в прошлом году поставил спектакль «Алитет уходит в горы» по роману Тихона Семушкина. В Советское время роман имел огромный успех и в 1947 году получил Сталинскую премию, затем в 1949 году роман был экранизирован. После долгого забвения романа режиссер Андрей Саввич дал роману новую современную трактовку – в условиях столкновения цивилизаций и культур особое значение имеет обретение геокультурной идентичности народа.

На лекции Андрей Саввич рассказал, на что акцентировал режиссер в постановке спектакля.

– Любое произведение театр и режиссер ставит с позиции настоящего времени, через свое восприятие, свой взгляд. К этому добавляется стиль режиссера, его творческое кредо. Я как художник, режиссер-современник вношу свою трактовку. Тут возникает интересный парадокс. Роман был написан в традициях соцреализма. Богатые – плохие, бедные – хорошие. Поэтому в романе Алитет – отрицательный персонаж. А в моем спектакле Алитет получился сложным и где-то даже положительным персонажем. И мы сами удивились этому. Вот это интересный феномен. Те, которые читали роман, следя за спектаклем, улавливают себя на том, как сложно принять главного героя. Алитета мы сделали человеком, имеющий далекие корни в Якутии. Его предки жили в местности Хайалаах и он потомок великой удаганки, отец у него шаман. Теперь о главном. Трудно сказать о самом главном за короткое время. В своем послании глава республики говорит о самых важных вопросах развития республики. Я обнаружил, что послание не доходит до каждого человека, что его не доводят, не работает идеологическая машина. Поэтому я как творческий человек, взял тему, которая касается Арктики, и поставил спектакль. В послании глава республики говорит, что нам надо заняться геокультурной идентичностью северных народов. Арктика является парадигмой развития республики как арктическая республика. Как раз я эту тему попытался протащить в спектакле. Что такое Арктическая республика? Дыхание Арктики нам ближе. И все-таки культура у нас арктическая, не только тюркская, монгольская и т.д. Мы здесь давно живем, скоро будет тысяча лет. Здесь сотканы культуры разных народов: тунгусов, тюрко-монголов, эвенов, эвенков, юкагиров, русских и других народов. Русская культура по линии образования имеет огромное влияние. Поэтому нам надо идентифицировать себя с холодом, Арктикой, вечной мерзлотой, Северным Ледовитым океаном. А мы до сих идентифицируем себя с южным происхождением. Возникает главный вопрос. Все это как сформулировано в спектакле «Алитет уходит в горы»? В спектакле не говорится про жизнь чукчей, хотя одежда чукотского народа. Я показывал малочисленный народ. Здесь люди, которые живут около Северного Ледовитого океана, рядом проходят тундра, степь и горы. Получается здесь история не только про чукчей, не только про якутов, а вообще о мире, о цивилизации. И вот я поставил вопрос: Алитет, имея свои философию, древнейшие культурные корни, как будет осваиваться в Арктике и примет ли его Арктика?».

Встреча была очень интересной для слушателей. Андрей Саввич с удовольствием отвечал на все вопросы участников встречи, плавно перешел на дружеский диалог о самых главных вопросах развития республики. А после лекции студенты не отходили от Андрея Борисова, и он дальше провел экскурсию, рассказывая о деятельности и достижениях Саха академического театра имени П.А. Ойунского.