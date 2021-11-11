Андрей Борисов и руководство Саха академического театра о Валентине Антонове







Открытие памятника Валентину Антонову состоялось 11 ноября. Актер и ветеран Великой Отечественной войны Валентин Дмитриевич в общей сложности проработал в Русском театре Якутска более 40 лет. С 1943 — 1945 гг воевал на фронте, был тяжело ранен. Его не стало в 2014 г. В этом году актеру исполнилось бы 95 лет.

Вспомнить коллегу, друга, наставника в это день пришли государственный советник республики, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ, основатель Театра Олонхо Андрей Борисов, заслуженный артист РФ и народный артист РС(Я), заместитель директора Саха театра Анатолий Николаев и директор Саха театра Петр Макаров.

Как отметил Андрей Борисов, открытие памятника — это огромное событие для зрителей и для всей театральной общественности, для Академии духовности, где Валентин Дмитриевич был академиком.

— Мне очень понравился памятник, все продумано. Валентин Дмитриевич предстает перед нами в военной форме — и как актер, и как ветеран. Я даже по старинке похлопал его по плечу. Можно посидеть рядом, подумать, вспомнить этого выдающегося артиста. Он и человек был удивительный, как и его бархатный голос. Я с ним работал над несколькими спектаклями, особенно помню работу над постановкой «Одиссея инока якутского», где он играл Святителя Вениамина. Было такое событие, когда мы гастролировали на Амуре, он был в костюме Святителя и мы пошли к памятнику этого святого, и люди, проходя мимо, крестились, настолько он был похож. Утром он мог играть Сталина, вечером Ленина — человек невероятного дарования. Для республики появление такого живого памятника — замечательное событие, — отметил Андрей Борисов.

Анатолий Николаев в свою очередь отметил, что дружил с Валентином Дмитриевичем.

— Спасибо коллективу Русского театра, Александру Лобанову, за это большое событие для всех нас. Валентин Дмитриевич Антонов был патриот нашей республики. Это воин, он все время боролся против зла, был настоящим человеком с большой буквы и был большим мастером российского театра.