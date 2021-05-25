Андрей Борисов: Хочу поставить спектакль в формате сериала!

9 июня на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала состоится премьера спектакля «Алитет уходит в горы» Саха академического театра им. П. А. Ойунского по мотивам одноименного романа Тихона СЕМУШКИНА.

По сообщению администрации Сахатеатра, в начале 80-х годов прошлого века спектакль Андрея БОРИСОВА «Желанный берег мой…» по повести Чингиза АЙТМАТОВА об охотниках-нивхах снискал всесоюзную славу. Через несколько лет режиссер снова обратился к теме жизнеописания северных народов, поставив спектакль «Ханидо и Халерха» по роману юкагирского писателя Семена КУРИЛОВА.

В новом спектакле Андрея БОРИСОВА об установлении Советской власти на Чукотской земле затрагивается одна из ключевых для арктических народов тема – тема самоопределения и выбора пути.

В XXI веке, веке глобализации, в условиях столкновения цивилизаций и культур, особое значение имеет обретение геокультурной идентичности народа. Данный спектакль способствует претворению ценностной политики в сфере межэтнических отношений.

Режиссер-постановщик – Андрей БОРИСОВ

Сценография – Михаила ЕГОРОВА

Костюмы – Сарданы ФЕДОТОВОЙ

Инсценировка – Марии ДОКТОРОВОЙ

Световое оформление – Леонтия МОТХОНОВА

Звуковое оформление –Николая ПАВЛОВА

Помощник режиссера – Саргылаана НИКОЛАЕВА

В ролях: Василий БОРИСОВ, Петр МАКАРОВ, Ильяна ПАВЛОВА, Алиса ЛАРИОНОВА, Айталина ЦЫПАНДИНА, Геннадий ТУРАНТАЕВ, Петр БАСНАЕВ, Илья СТРУЧКОВ, Дмитрий ТАТАРИНОВ, Кирилл СЕМЁНОВ и другие.

Sakhalife специально встретился с народным артистом РФ, государственным советником Якутии, режиссёром-постановщиком Андреем Борисовым:

— Практика проводить премьеры на театральных сценах других регионов и даже стран для Сахатеатра не является новым событием. Ведь многие премьеры нашего театра проходили в разных театрах. Например, премьера ставшего лауреатом Государственной премии России «Короля Лира» состоялась в московском театре Маяковского, «Мамаша Кураж» впервые была показана в Башкирии, «По велению Чингисхана» была представлена в Бурятии в заброшенном здании бывшего театра.

Я специально провожу такую политику, потому что Сахатеатр не только якутский театр, но является и евразийским по своей эстетике, репертуарной политике, актёры прошли русскую школу, в то же время азиаты и говорим мы на тюркском языке.

В Казани же премьера «Алитета» состоится в рамках международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз» и Дней Якутии в Татарстане. Поэтому это будет тройным событием — премьера, фестиваль и Дни нашей республики.

Мной неслучайно выбран данный материал по северной теме для постановки на фестивале тюркоязычных театров. Роман называется «Алитет идёт в гору», написал его русский писатель Семушкин про жизнь чукчей, которые жили вначале на американской земле, а затем на советской.

Главный герой пытается найти свое место в жизни как Григорий Мелехов в «Тихом Доне», он хочет жить и при Советской власти, и одновременно с белыми, с казаками, так же и к Америке тянется, но и держит свои традиции. Тут важно, что северные народы не ассоциируются с тюрками. И идея привезти такой спектакль на фестиваль тюркоязычных стран является очень необычной, интересной.

Народ Саха все равно является тюркским, хотя нас называют «северными тюрками», и эту северность очень важно подчеркнуть. Получается очень интересный синтез — русский писатель, северные народы, а там не только чукчи, а многие народы, играют якутские актёры, участвуем на фестивале тюркоязычных стран, сама подача материала уже является большим событием.

Премьеру на сцене Сахатеатра сделаем в начале нового сезона. В Татарстане же будет представлен дайджест спектакля, то есть не полностью будет показан. Сама тема является глобально масштабной, её невозможно перенести в традиционные рамки театрального представления, когда зритель привык к двухчасовой продолжительности.

Современный зритель хочет за короткое время получить больше художественной информации, а затем разбежаться по домам, но в то же время этот же зритель может часами смотреть сериалы. Держать внимание такого зрителя – это интересная задача. Поэтому я хочу, чтобы этот спектакль был в сериальном формате, вплоть до того, что может быть придем осенью и сделаем его двухдневным. Тогда зритель покупает билет на один спектакль, но ходит два раза. Такой замысел у меня все зреет и зреет, но я пока ещё не созрел. Или сделать спектакль продолжительностью три-четыре, пять, шесть часов. То есть зритель приходит не только за коротким развлечением, а чтобы тянуться к процессу цивилизационных толкований, найти свое место в этой жизни.

Таких спектаклей в мире много. Например, знаменитый 11 — часовой спектакль Питера БРУКА по древнеиндийскому эпосу Махабхарата. У нашего выдающегося режиссёра Льва ДОДИНА, с которым мы вместе получили Государственную премию, есть шестичасовые постановки, идут по два дня.

Видимо, надо взять на себя смелость и сделать такой спектакль, и это было бы представлено впервые на якутской сцене!