Анатомию животных и основы кинологии изучат участники форума волонтеров в АГАТУ

В Арктическом ГАТУ стартовал республиканский образовательный форум зооволонтеров «Тепло Севера». В течение двух дней студенты-волонтеры обучатся основам ветеринарии, кинологии, зоопсихологии.

Открывая работу форума, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин отметил, что зооволонтеры АГАТУ за год провели большую работу по стерилизации и кастрации кошек и собак. Более 2000 животных прошли стерилизацию благодаря слаженной работе студентов и преподавателей Факультета ветеринарной медицины. Он подчеркнул, что проблема бездомных животных, в частности собак, стоит остро. «К сожалению, многие собаки оказываются на улице и становятся агрессивными и опасными. Наша задача в том, чтобы эти животные нашли своих хозяев, приют. Недавно мы проводили конференцию, где показывали пример, как собаки и другие животные участвовали во время ВОВ и спасали жизни многих красноармейцев, проявили мужество и характер. Спасибо вам, что являетесь зооволонтерами, и активно участвуете во всех мероприятиях»,- сказал Константин Кривошапкин.

С докладом о болезнях собак и кошек выступил Николай Стручков, кандидат ветеринарных наук, доцент Факультета ветеринарной медицины. Об анатомии животных рассказал Владимир Устинов, старший преподаватель факультета ветеринарной медицины. А о паразитарных болезных животных студенты узнали из доклада Терентия Платонова, кандидата биологических наук, доцента Факультета ветеринарной медицины. Завтра пройдет лекция о болезнях мелких домашних животных, а также участники обучатся основам кинологии. Мастерство и выучку служебных собак покажут кинологи центра кинологической службы МВД по республике.

Отметим, что форум проводится в рамках проекта волонтерского центра АГАТУ — «Академия волонтера». В этом году центр стал победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получил грант на реализацию одноименного проекта «Академия волонтера». В течение года студенты-волонтеры провели комплекс мероприятий, направленных на обучение владельцев домашних животных. Владельцы получили теоретические знания и практические навыки по правильному обращению с животными.