Анатолий Кырджагасов: Вы – символ жизни на Земле

Дорогие северянки!

В этот день мы отдаем дань восхищения вашим мудрости и терпению, энергии и духовности, красоте и неотразимому обаянию. С вами связаны вечные ценности: семейный уют, счастливый детский смех, милосердие, нежность и забота. Вы – символ жизни на Земле. Мамина улыбка, ласковое прикосновение – самые чудесные воспоминания детства, которые с каждым прожитым годом начинаешь ценить все больше и больше.

Все, к чему прикасается женщина, несет особый отпечаток душевности и доброты, А сколько важных и нужных профессий нуждаются именно в женских талантах! Без вашей чуткости, бескорыстности, благородства просто невозможно лечить и учить, растить и воспитывать, создавать атмосферу уюта и гармонии.

Пусть и в этот светлый день, и всю жизнь рядом с вами будут любимые и дорогие сердцу люди. Наш долг – каждый день, каждый час и каждую минуту дарить вам внимание, преданность, поддержку и искреннюю признательность – за жизнь, за счастье, за благополучие!

От всей души желаю, чтобы ваше сердце принадлежало тем, кто вас ценит, дорожит вами, любит и уважает. Любите сами и будьте всегда молоды, красивы и успешны! Крепкого вам здоровья, ежедневных радостей, волшебных чувств, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни!

Генеральный директор

АО «Водоканал» А.А.Кырджагасов