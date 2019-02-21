Анатолий Кырджагасов о Послании Президента

Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов отметил, что Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, оглашённое им 20 февраля в Гостином дворе, содержит конкретные поручения и меры с понятными объёмами и чёткими сроками их реализации:

Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации – чёткое и взвешенное выступление главы государства, ориентированное, прежде всего, на решение внутренних проблем страны. В нём преобладают конкретные меры прямого действия, с понятными сроками их реализации и объёмами ресурсов, которые государство выделяет на эти цели.

Основные направления – наиболее злободневные и важные для улучшения социального самочувствия граждан страны: борьба с бедностью, рост социальных гарантий, повышение рождаемости и забота о семьях с детьми, снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, повышение доступности образования и здравоохранения, исправление ошибок в пенсионном обеспечении, создание условий для реализации научного и творческого потенциала молодежи, решение экологических проблем, поддержка предпринимательства, усиление общественного контроля над деятельностью власти на местах, формирование современной законодательной базы, обеспечивающей условия для решения поставленных задач развития.

Важно и то, что напоминание представителям власти о необходимости настроиться на «народную волну» – не просто слова, а вполне жёсткое предупреждение о потребности менять систему государственного и муниципального управления, разворачивать ее лицом к людям. Те представители власти, кто не смогут или не захотят этого делать, уступят свои места и должности людям, на это способным.

Задачи поставлены чётко и ясно. Дело за их решением. А это зависит от того, насколько ответственно и добросовестно мы будем это делать, каждый на своём месте. За нас этого не сделает никто, но на поддержку Президента страны, главы нашей республики, который пользуется его доверием, мы можем рассчитывать. Так что, дело – за нами, нашими инициативами, предложениями, действиями.