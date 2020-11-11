11.11.2020
10:01
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Якутия

Анатолий Семенов проведет прямой эфир в Инстаграм

Сегодня, 11 ноября, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий СЕМЕНОВ проведёт прямой эфир в социальной сети Инстаграм.

Эфир пройдёт с села Борогонцы Усть Алданского улуса, где состоится открытие нового ИТ-центра. Как сообщил министр, это будет уже шестой ИТ-центр, но первый из победителей проведенного в мае-июне конкурса по созданию и развитию ИТ-центров в улусах.

«Мы с командой ИТ-парка верим, что благодаря запуску ИТ- центров в улусах республики, мы сможем не только обучить людей новым цифровым навыкам и компетенциям, но и создавать новые рабочие места, – отметил Анатолий Семенов. – И в районах республики появятся свои ИТ компании, которые будут работать на экспорт ИТ-услуг».

Жители республики смогут задать вопросы в прямом эфире.

Эфир начнется в 15.30 в Инстаграм аккаунте министра @anatolysemyonov.

Фото: Пресс-служба Мининноваций РС(Я)
Источник: Пресс-служба Мининноваций РС(Я)
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