Анатолий Семенов опроверг слухи о закрытии НВК «Саха»

Министр инноваций и цифрового развития республики Анатолий Семенов в ходе прямого эфира в социальных сетях опроверг слухи о закрытии НВК «Саха», передает телеканал «Якутия 24».

«Компания выходит в цифру с приложениями для смартфонов для Play Market и AppStore. Помимо этого компания активно развивается в Яндекс.ТВ, Peers.TV и Wink», — отметил министр.

По его словам, рейтинги просмотров увеличиваются и даже берут верх над некоторыми федеральным телеканалами. Анатолий Семенов подчеркнул, что развитие и поддержка руководством региона НВК «Саха» будут продолжены. В госпрограмме республики на эти цели предусмотрены финансовые средства.