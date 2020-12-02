02.12.2020
16:42
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Культура
Анатолий Семенов опроверг слухи о закрытии НВК «Саха»
Министр инноваций и цифрового развития республики Анатолий Семенов в ходе прямого эфира в социальных сетях опроверг слухи о закрытии НВК «Саха», передает телеканал «Якутия 24».
«Компания выходит в цифру с приложениями для смартфонов для Play Market и AppStore. Помимо этого компания активно развивается в Яндекс.ТВ, Peers.TV и Wink», — отметил министр.
По его словам, рейтинги просмотров увеличиваются и даже берут верх над некоторыми федеральным телеканалами. Анатолий Семенов подчеркнул, что развитие и поддержка руководством региона НВК «Саха» будут продолжены. В госпрограмме республики на эти цели предусмотрены финансовые средства.
Фото: SAKHALIFE.RU
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