02.12.2020
16:42
151

Культура

Анатолий Семенов опроверг слухи о закрытии НВК «Саха»

Министр инноваций и цифрового развития республики Анатолий Семенов в ходе прямого эфира в социальных сетях опроверг слухи о закрытии НВК «Саха», передает телеканал «Якутия 24».

«Компания выходит в цифру с приложениями для смартфонов для Play Market и AppStore. Помимо этого компания активно развивается в Яндекс.ТВ, Peers.TV и Wink», — отметил министр.

По его словам, рейтинги просмотров увеличиваются и даже берут верх над некоторыми федеральным телеканалами. Анатолий Семенов подчеркнул, что развитие и поддержка руководством региона НВК «Саха» будут продолжены. В госпрограмме республики на эти цели предусмотрены финансовые средства.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/ministr-innovaczij-yakutii-oproverg-informacziyu-o-zakryitii-nvk-saxa
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх