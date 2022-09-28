Анатолий Максимов: Оперативный персонал должен принимать решения мгновенно

«Мой профессиональный выбор сформировался на примере моих родителей. Разговоры дома об энергетике были мне такими близкими и понятными с детства, — рассказывает потомственный энергетик, оперативник со стажем, начальник смены станции Якутской ГРЭС Анатолий Максимов.

Анатолий Анатольевич родился в городе Ленске. Его родители работали тогда на энергопоездах, чуть позже, переехав в Якутск, отец трудился старшим машинистом на ТЭЦ, а потом и на Якутской ГРЭС. Сам Максимов, получив специальность электромонтажника, пришел на Якутскую ГРЭС по стопам отца еще в далеком 1985 году учеником электромонтера и преодолел большой трудовой путь до начальника смены станции. Сейчас уже его сын Олег работает на ЯГРЭС, продолжая династию энергетиков.

«Оперативный персонал начинает работу с приемки смены, – рассказывает о своей работе Анатолий Максимов. – Мои должностные обязанности – в оперативном руководстве персоналом смены по эксплуатации оборудования электростанции. Наша главная задача — обеспечить надежную безаварийную работу энергообъекта. От нас зависит бесперебойное теплоснабжение большей части Якутска и электроснабжение всего Центрального энергорайона, строгое соблюдение графика, заданного системным оператором, поэтому мы всегда должны быть на посту. Оперативники должны быть готовы в любое время прибыть на станцию»

За почти четыре десятка лет работы на станции у Максимова выработались свои принципы работы. «Самое главное, чтобы человек был спокоен в любой ситуации, даже в аварийной. Оперативный персонал должен принимать решения мгновенно, но всегда с холодной головой и обязательно после четкого расчета — когда знаешь, каковы будут последствия твоих действий».

В послужном списке Анатолия Максимова — не одна награда: почетные грамоты, благодарности разных уровней. Но самым дорогим он считает уважение коллег, доброе отношение в коллективе и, конечно, то, что в домах потребителей всегда есть свет и тепло.

Коллеги отзываются о ветеране энергетики, как о настоящем профессионале и неутомимом труженике. «Анатолий Анатольевич – это ярчайший пример верности профессии. Командир от Бога, всегда подскажет и поможет в решении оперативных задач», — рассказывает о коллеге и своём наставнике заместитель начальника котлотурбинного цеха №1 Семен Павлов.

За спиной у энергетика надежный тыл – любимая семья. Анатолий Анатольевич заботливый муж, отец двоих детей и любимый дедушка пятерых внуков.

Сегодня заслуженный энергетик отмечает юбилейный день рождения – 55-летие. Коллектив Якутскэнерго сердечно поздравляет Анатоли Анатольевича, желает безаварийной работы, благополучия и крепкого здоровья.